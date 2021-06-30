tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.
Прикиньте!! И?)) Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками?
Все оппонент в очередной раз сдулся. )
Подростковый движ -успеть сказать первым "ты слился,я всех апиридил во всем". А ведь Тумос какое-то время подавал надежды адекватного. На фоне этой недалёкой публики. Сейчас все дискуссии сводит "так вы верите госстату,или нет?","так Будивельнык когда-то так говорил!". Детский сад какой-то. Аргументов по сути можно уже не ждать.
tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.
Прикиньте!! И?)) Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками?
Все оппонент в очередной раз сдулся. )
1. Ключове слово було там - СВОГО здоров'я. Свого. Це не відміняє того, що молодим треба вакцинуватися для того, щоб: - при середньому стані ходу хвороби не перевантажувати медсистему. Залишити більше ресурсів для уваги до похилих хворих; - менш самим хворіти, щоб був менший загальний рівень захворюваності. Менш заражали похилих. З якими вони неодмінно будуть контактувати. 2. Опонент практично прямо нагадав свою ранішу позицію, що при обмеженості ресурсу вакцинування (тобто при виборі кого в першу чергу), то -- похилих і тих, хто має велику кількість контактів. Тобто не заперечував Істребіна про першочерговість вакцінації похилих, коли про Адмірала)) вказав будівельнику.
1. На мой вопрос (скорее, правда, риторический) Вы не ответили. 2. Вас сильно волнует, поеду я в Германию или нет? По Вашей ссылке, кстати:
Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.
Так что надо проверить по их источникам, а не в изложении "правды". 3. А при чём тут звёзды?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 лип, 2021 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021
Потрясающе! У человека есть машина времени?! Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"!
Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.
То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения.
4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.
Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.
Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?
Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода... Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 лип, 2021 09:02, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:....... + Мне понравился ход ваших мыслей.
???
Возможно отчасти поэтому в Израиле минздрав нового правительства будет всеми силами пытаться претворить в жизнь лозунг – «жизнь с коронавирусом». https://detaly.co.il/minzdrav-karantina ... -ne-budet/ . При том, что по новым оценкам, существующие вакцины защищают от штамма коронавируса «Дельта» гораздо слабее, чем предполагалось ранее. О чем кстати говорил сегодня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на экстренном обсуждение по поводу роста заболеваемости коронавирусом.
"Гораздо слабее" не значит "весьма слабо". По Вашей ссылке:
Эффективность вакцины в предотвращении заражения штаммом «Дельта» составляет около 60 процентов. Но в 93 процентах случаев она все же предотвращает серьезное заболевание, что очень важно, добавила Эльрои-Прайс.