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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3388338933903391>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:42

  Hotab написав:
  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D

Все оппонент в очередной раз сдулся. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:44

  tumos написав:
  Hotab написав:
  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D

Все оппонент в очередной раз сдулся. )

Подростковый движ -успеть сказать первым "ты слился,я всех апиридил во всем". :D
А ведь Тумос какое-то время подавал надежды адекватного. На фоне этой недалёкой публики.
Сейчас все дискуссии сводит "так вы верите госстату,или нет?","так Будивельнык когда-то так говорил!".
Детский сад какой-то. Аргументов по сути можно уже не ждать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:52

Hotab
Как вы там говорите - тщательнее, а то снимут с довольствия, другого найдут.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:58

  tumos написав:Hotab
Как вы там говорите - тщательнее, а то снимут с довольствия, другого найдут.

Кто, какого довольствия, для чего найдут? Все гораздо печальнее с полушариями? :D
Вы (почти) удачно скрывались все это время? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:01

  Hotab написав:
  tumos написав:Hotab
Как вы там говорите - тщательнее, а то снимут с довольствия, другого найдут.

Кто, какого довольствия, для чего найдут? Все гораздо печальнее с полушариями? :D
Вы (почти) удачно скрывались все это время? :mrgreen:

)
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:21

  tumos написав:
  Hotab написав:
  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D

Все оппонент в очередной раз сдулся. )

1. Ключове слово було там - СВОГО здоров'я. Свого.
Це не відміняє того, що молодим треба вакцинуватися для того, щоб:
- при середньому стані ходу хвороби не перевантажувати медсистему. Залишити більше ресурсів для уваги до похилих хворих;
- менш самим хворіти, щоб був менший загальний рівень захворюваності. Менш заражали похилих. З якими вони неодмінно будуть контактувати.
2. Опонент практично прямо нагадав свою ранішу позицію, що при обмеженості ресурсу вакцинування (тобто при виборі кого в першу чергу), то -- похилих і тих, хто має велику кількість контактів.
Тобто не заперечував Істребіна про першочерговість вакцінації похилих, коли про Адмірала)) вказав будівельнику.

Не розумію з чого Ви витягли ці конвергенції))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:29

  stm написав:.........
Та скорее всего он про 17% от своего плана в 10млн. говорил. Вы мне лучше скажите,
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/16/7300783/
Когда едете? или как с вакцинацией - так хотел так хотел, но звёзды встали иначе )))

1. На мой вопрос (скорее, правда, риторический) Вы не ответили.
2. Вас сильно волнует, поеду я в Германию или нет?
По Вашей ссылке, кстати:
Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

Так что надо проверить по их источникам, а не в изложении "правды".
3. А при чём тут звёзды?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 лип, 2021 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:53

Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021

Потрясающе!
У человека есть машина времени?!
Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"!

Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.

То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения. :)


4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується
Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.

Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.

Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?

Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода...
Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 лип, 2021 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:01

  roberto dark написав:.......
+ Мне понравился ход ваших мыслей.

??? :shock:

Возможно отчасти поэтому в Израиле минздрав нового правительства будет всеми силами пытаться претворить в жизнь лозунг – «жизнь с коронавирусом». https://detaly.co.il/minzdrav-karantina ... -ne-budet/ . При том, что по новым оценкам, существующие вакцины защищают от штамма коронавируса «Дельта» гораздо слабее, чем предполагалось ранее. О чем кстати говорил сегодня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на экстренном обсуждение по поводу роста заболеваемости коронавирусом.

"Гораздо слабее" не значит "весьма слабо". По Вашей ссылке:
Эффективность вакцины в предотвращении заражения штаммом «Дельта» составляет около 60 процентов. Но в 93 процентах случаев она все же предотвращает серьезное заболевание, что очень важно, добавила Эльрои-Прайс.
ЛАД
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