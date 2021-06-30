Додано: Суб 17 лип, 2021 08:53

Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021

Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.

4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується

Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.

Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?

Потрясающе!У человека есть машина времени?!Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"!То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения.Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода...Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают.