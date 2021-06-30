ЛАД написав:вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.
О, я эти его шедевры пробежал глазами не вникая. А это прикольно. Он до сих пор не угомонился с его "не дожили півроку"? На днях залез на Росстат, на их ожидаемую среднюю продолжительность жизни по регионам. Они по итогам 2020 года снизили этот показатель для Москвы сразу на 2 года (для всей РФ - на 1.5 года). И это умерло относительно мизерное количество людей, а в 2021 году мор продолжился. По итогам 2021 цифра будет ещё интереснее.
Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока.
budivelnik написав:Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021
Потрясающе! У человека есть машина времени?! Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"!
А припустити(чи згадати) що рік тому назад я викладав таблички станом на період викладення - релігія чи память не позволяють? Наприклад ця
ЛАД написав:
budivelnik написав:Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.
То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения.
Отже мій опонент сам бачить де маніпулює..адже я всюди використовую 60+..., а він так підленько підмінює на 40(50)...і це робить з мене буку/бяку.... Але летальність в групі 0-40 - менша ніж від грипу в групі 40-50 - десь на рівні грипу...
ЛАД написав:
budivelnik написав:4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.
Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.
Знову,таке собі тявкання збоку.... З тими самими табличками я показував що.... від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли.. Тому вакцинація від ковіду...не дає померти від ковіду, але як не захищала від старості , так і не захищає.
ЛАД написав:
budivelnik написав:Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?
Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода... Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают.
А це чисто совковий стереотип пропаганди. Багаті=погані Розумні=бідні... Це брехня Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років.... Статистика Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні) Всього виплачено близько 840 млн доларів.... Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві...
Hotab написав:...... Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока.
Да какая разница, не дожили полгода, год, 10 лет? Умерли "лишних" 50, 100, 200 тысяч? Главное, лично он благополучно переболел и выздоровел. И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу.
budivelnik написав:табличками я показував що.. від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли..
А в Германии , Дании и ряде других стран, где средний возраст умерших от Ковид на 2-3 года даже БОЛЬШЕ, чем средняя продолжить жизни в стране, так у них Ковид даже увеличил эту цифру им!!! Ну шедеврально же. Говорили-балакали, сіли і заплакали. Не зазорно быть глупым,зазорно ничего не понять даже после того,как тебе разжевали твою дурь.
ЛАД написав:И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу.
Ні.. ну в бідних своя гордість - це я памятаю.... А реально - що таке розумний? Ви дійсно вважаєте що досягнути доходу який є у 5% - можуть дурні? А можете назвати цих дурнів? Чи ви думаєте що всі лікарі/вчителі/митці - бідні? Якраз ті які розумні і багаті - ті у всіх на устах А про дурних і бідних - вже давно некрологи склали(подавав надії..але спився...)