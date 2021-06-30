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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3388338933903391 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29 Мені вже зробили щеплення 45% 13 Не можу за станом здоров'я 10% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 7% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 10% 3 Ще в роздумах 10% 3 Всього голосів : 29 Додано: Суб 17 лип, 2021 09:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные. вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.

О, я эти его шедевры пробежал глазами не вникая. А это прикольно. Он до сих пор не угомонился с его "не дожили півроку"?

На днях залез на Росстат, на их ожидаемую среднюю продолжительность жизни по регионам. Они по итогам 2020 года снизили этот показатель для Москвы сразу на 2 года (для всей РФ - на 1.5 года).

И это умерло относительно мизерное количество людей, а в 2021 году мор продолжился. По итогам 2021 цифра будет ещё интереснее.



Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока. О, я эти его шедевры пробежал глазами не вникая. А это прикольно. Он до сих пор не угомонился с его "не дожили півроку"?На днях залез на Росстат, на их ожидаемую среднюю продолжительность жизни по регионам. Они по итогам 2020 года снизили этот показатель для Москвы сразу на 2 года (для всей РФ - на 1.5 года).И это умерло относительно мизерное количество людей, а в 2021 году мор продолжился. По итогам 2021 цифра будет ещё интереснее.Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока. Hotab

Повідомлень: 4161 З нами з: 15.02.09 Подякував: 200 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 09:21 ЛАД написав: budivelnik написав: Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021 Я цей, тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку Потрясающе!

У человека есть машина времени?!

Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"! Потрясающе!У человека есть машина времени?!Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"! А припустити(чи згадати) що рік тому назад я викладав таблички станом на період викладення - релігія чи память не позволяють?

Наприклад ця





ЛАД написав: budivelnik написав: Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя. Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.

То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения. То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения. Отже

мій опонент сам бачить де маніпулює..адже я всюди використовую 60+..., а він так підленько підмінює на 40(50)...і це робить з мене буку/бяку....

Але летальність в групі 0-40 - менша ніж від грипу

в групі 40-50 - десь на рівні грипу...

ЛАД написав: budivelnik написав: 4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується

Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз. 4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинуєтьсяВони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз. Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные. Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные. Знову,таке собі тявкання збоку....

З тими самими табличками я показував що.... від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли..

Тому вакцинація від ковіду...не дає померти від ковіду, але як не захищала від старості , так і не захищає.



ЛАД написав: budivelnik написав: Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити? Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?

Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода...

Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают. Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода...Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают. А це чисто совковий стереотип пропаганди.

Багаті=погані

Розумні=бідні...

Це брехня

Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років....

Статистика

Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні)

Всього виплачено близько 840 млн доларів....

Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві... А припустити(чи згадати) що рік тому назад я викладав таблички станом на період викладення - релігія чи память не позволяють?Наприклад цяОтжемій опонент сам бачить де маніпулює..адже я всюди використовую 60+..., а він так підленько підмінює на 40(50)...і це робить з мене буку/бяку....Але летальність в групі 0-40 - менша ніж від грипув групі 40-50 - десь на рівні грипу...Знову,таке собі тявкання збоку....З тими самими табличками я показував що.... від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли..Тому вакцинація від ковіду...не дає померти від ковіду, але як не захищала від старості , так і не захищає.А це чисто совковий стереотип пропаганди.Багаті=поганіРозумні=бідні...Це брехняБудь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років....СтатистикаВсього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні)Всього виплачено близько 840 млн доларів....Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві... budivelnik

Повідомлень: 24644 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 09:22 Hotab написав: ......

Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока. ......Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока.

Да какая разница, не дожили полгода, год, 10 лет?

Умерли "лишних" 50, 100, 200 тысяч?

Главное, лично он благополучно переболел и выздоровел. И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу. Да какая разница, не дожили полгода, год, 10 лет?Умерли "лишних" 50, 100, 200 тысяч?Главное, лично он благополучно переболел и выздоровел. И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу. ЛАД 2 Повідомлень: 19032 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4782 раз. Подякували: 4432 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 09:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: табличками я показував що..

від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли.. табличками я показував що..від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли..

А в Германии , Дании и ряде других стран, где средний возраст умерших от Ковид на 2-3 года даже БОЛЬШЕ, чем средняя продолжить жизни в стране, так у них Ковид даже увеличил эту цифру им!!!

Ну шедеврально же. Говорили-балакали, сіли і заплакали. Не зазорно быть глупым,зазорно ничего не понять даже после того,как тебе разжевали твою дурь. А в Германии , Дании и ряде других стран, где средний возраст умерших от Ковид на 2-3 года даже БОЛЬШЕ, чем средняя продолжить жизни в стране, так у них Ковид даже увеличил эту цифру им!!!Ну шедеврально же. Говорили-балакали, сіли і заплакали. Не зазорно быть глупым,зазорно ничего не понять даже после того,как тебе разжевали твою дурь. Hotab

Повідомлень: 4161 З нами з: 15.02.09 Подякував: 200 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 09:35 ЛАД написав: И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу. И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу. Ні.. ну в бідних своя гордість - це я памятаю....

А реально - що таке розумний?

Ви дійсно вважаєте що досягнути доходу який є у 5% - можуть дурні?

А можете назвати цих дурнів?

Чи ви думаєте що всі лікарі/вчителі/митці - бідні?

Якраз ті які розумні і багаті - ті у всіх на устах

А про дурних і бідних - вже давно некрологи склали(подавав надії..але спився...) Ні.. ну в бідних своя гордість - це я памятаю....А реально - що таке розумний?Ви дійсно вважаєте що досягнути доходу який є у 5% - можуть дурні?А можете назвати цих дурнів?Чи ви думаєте що всі лікарі/вчителі/митці - бідні?Якраз ті які розумні і багаті - ті у всіх на устахА про дурних і бідних - вже давно некрологи склали(подавав надії..але спився...) budivelnik

Повідомлень: 24644 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3388338933903391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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