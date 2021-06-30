ЛАД написав:вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.
О, я эти его шедевры пробежал глазами не вникая. А это прикольно. Он до сих пор не угомонился с его "не дожили півроку"? На днях залез на Росстат, на их ожидаемую среднюю продолжительность жизни по регионам. Они по итогам 2020 года снизили этот показатель для Москвы сразу на 2 года (для всей РФ - на 1.5 года). И это умерло относительно мизерное количество людей, а в 2021 году мор продолжился. По итогам 2021 цифра будет ещё интереснее.
Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока.
budivelnik написав:Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021
Потрясающе! У человека есть машина времени?! Сделать вывод год назад по данным на "30-06-2021"!
А припустити(чи згадати) що рік тому назад я викладав таблички станом на період викладення - релігія чи память не позволяють? Наприклад ця
ЛАД написав:
budivelnik написав:Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.
То есть на смерти людей после 40 (50?) лет внимание можно не обращать, всё равно идут "до завершення життя". Правда, к этой цели человек начинает идти с момента рождения.
Отже мій опонент сам бачить де маніпулює..адже я всюди використовую 60+..., а він так підленько підмінює на 40(50)...і це робить з мене буку/бяку.... Але летальність в групі 0-40 - менша ніж від грипу в групі 40-50 - десь на рівні грипу...
ЛАД написав:
budivelnik написав:4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.
Если насчёт "не додасть здоровя" можно было бы поговорить, то вторая фраза абсолютно справедлива. "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные.
Знову,таке собі тявкання збоку.... З тими самими табличками я показував що.... від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли.. Тому вакцинація від ковіду...не дає померти від ковіду, але як не захищала від старості , так і не захищає.
ЛАД написав:
budivelnik написав:Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?
Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода... Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают.
А це чисто совковий стереотип пропаганди. Багаті=погані Розумні=бідні... Це брехня Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років.... Статистика Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні) Всього виплачено близько 840 млн доларів.... Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві...
Hotab написав:...... Ну и наш математик никак не может ответить,где же падение смертности ниже обычного уровня,ведь сейчас не должны умирать те, кто умерли осенью и зимой, не дожив полгода отведённого срока.
Да какая разница, не дожили полгода, год, 10 лет? Умерли "лишних" 50, 100, 200 тысяч? Главное, лично он благополучно переболел и выздоровел. И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу.
budivelnik написав:табличками я показував що.. від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли..
А в Германии , Дании и ряде других стран, где средний возраст умерших от Ковид на 2-3 года даже БОЛЬШЕ, чем средняя продолжить жизни в стране, так у них Ковид даже увеличил эту цифру им!!! Ну шедеврально же. Говорили-балакали, сіли і заплакали. Не зазорно быть глупым,зазорно ничего не понять даже после того,как тебе разжевали твою дурь.
ЛАД написав:И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу.
Ні.. ну в бідних своя гордість - це я памятаю.... А реально - що таке розумний? Ви дійсно вважаєте що досягнути доходу який є у 5% - можуть дурні? А можете назвати цих дурнів? Чи ви думаєте що всі лікарі/вчителі/митці - бідні? Якраз ті які розумні і багаті - ті у всіх на устах А про дурних і бідних - вже давно некрологи склали(подавав надії..але спився...)
budivelnik написав:..... А припустити(чи згадати) що рік тому назад я викладав таблички станом на період викладення - релігія чи память не позволяють? Наприклад ця ...
Ага. а табличка с данными "з серпня 2020 по березень 2021" была ровно год назад.
Але летальність в групі 0-40 - менша ніж від грипу в групі 40-50 - десь на рівні грипу...
Ну да, с летальностью на уровне гриппа можно смириться. А в группе 50-60? Или "сколько им там жить осталось?". А работать ещё меньше. Правда надо бы проверить, но возможно.
З тими самими табличками я показував що.... від ковіду помирають просто на пару місяців швидше ніж все одно б померли.. Тому вакцинація від ковіду...не дає померти від ковіду, але як не захищала від старості , так і не захищає.
Ну так я же и написал: "з часом помруть" все люди, даже сегоднящние новорожденные".
ЛАД написав:
budivelnik написав:Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?
Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода... Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают.
А це чисто совковий стереотип пропаганди. Багаті=погані Розумні=бідні... Це брехня Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років.... Статистика Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні) Всього виплачено близько 840 млн доларів.... Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві...
Ваши равенства (особенно первое) по отношению к Украине чаще всего (или, по крайней мере, очень часто) справедливо. "Будь-який Нобелівський лауреат" "отримує премію", как правило, в конце жизни, когда ему эти деньги, возможно, уже не особо нужны. Достаточно часто премия присуждается сразу нескольким людям, т.е. распределяется между ними. Кроме того, как Вы пишете: "Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій". Это ничтожно мало (за 120 лет!). Есть много очень серьёзных учёных, заслуги которых велики, но нобелевку не получили.
ЛАД написав:Ну, а этот аргумент свидетельствует о крайней ограниченности человека. Выделение "перших 5%" по размеру дохода... Ну-ну. Многим нобелевским лауреатам, думаю, не дотянуться до уровня. Зато все жулики и воры, которые сейчас наверху, наверняка опережают.
А це чисто совковий стереотип пропаганди. Багаті=погані Розумні=бідні... Це брехня Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років.... Статистика Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні) Всього виплачено близько 840 млн доларів.... Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві...
Ваши равенства (особенно первое) по отношению к Украине чаще всего (или, по крайней мере, очень часто) справедливо.
1Після того як Ви підтвердили що в Україні Багаті=погані Бідні=розумні... Все, далі вже не має про що говорити. Ви махровий совок. Ви зневажаєте всіх , хто своєю працею добився більше ніж Ви , а таких як мінімум пару мільйонів.
ЛАД написав:"Будь-який Нобелівський лауреат" "отримує премію", как правило, в конце жизни, когда ему эти деньги, возможно, уже не особо нужны. Достаточно часто премия присуждается сразу нескольким людям, т.е. распределяется между ними. Кроме того, как Вы пишете: "Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій". Это ничтожно мало (за 120 лет!). Есть много очень серьёзных учёных, заслуги которых велики, но нобелевку не получили.
1 Я також продавав обручалки 25 років тому щоб купити поїсти і що? Це злочин, чи злочин те що сьогодні мені цього робити не треба? Висновок Тільки в дурнів в головах складено враження що багатство дається по Щучому велінню-його хотінню.. і як правило в таких ждунів нічого не має. Ті ж , хто за останні 30 років покращили своє життя в рази( а то й десятки разів) -ті знають Ти можеш бути розумним..але без праці роками - в тебе нічого не буде 2 Я спеціально написав Не кількість вручень премій А кількість осіб(приблизно 830) і суму премій(приблизно 840млн доларів). 3 Заявляти що нобелівських премій мало(читай - мало роздають) Це те саме, що заявляти що кількість перших місць на Олімпіаді - занижене....
Российский демограф о ситуации в РФ (по состоянию на май 2021)
Если, допустим, мы сравниваем Испанию и США, то в процентном отношении в Испании прирост больше. Но дело в том, что в США смертность в возрасте 35–50 лет у мужчин выросла в процентном отношении сильнее (возможно, не только от ковида, а отчасти за счёт "смертей отчаяния"), чем даже в возрасте 65+, а этим людям до смерти оставалось больше. И поэтому продолжительность жизни в США у мужчин снизились сильнее (на целых 2,2 года), чем в любой развитой стране, для которой успели подсчитать изменение этого показателя в 2020 году, больше, чем в самой пострадавшей в Евросоюзе Испании, где снижение для всего населения около 1,6 года. Кстати, в России снижение на 1,8 года для обоих полов, причём у женщин чуть сильнее ......
В широком смысле, конечно, все это ковид. Потому что даже отказ системы здравоохранения случился из-за пандемии. Но и если сузить определение, то я считаю, что в подавляющем большинстве случаев это смерти тех, кто заразился SARS-Cov-2, заболел COVID-19 и умер, и при этом не умер бы, если бы не заразился. Он бы мог умереть через несколько месяцев, несколько лет, насколько десятилетий, в среднем это примерно 10–15 лет. Грубо говоря, ковид отобрал около десяти лет у среднего умершего.
ЛАД написав:И входит в верхние 5%. Правда, не по уму, а по доходу.
Ні.. ну в бідних своя гордість - це я памятаю.... А реально - що таке розумний? Ви дійсно вважаєте що досягнути доходу який є у 5% - можуть дурні? А можете назвати цих дурнів? Чи ви думаєте що всі лікарі/вчителі/митці - бідні? Якраз ті які розумні і багаті - ті у всіх на устах А про дурних і бідних - вже давно некрологи склали(подавав надії..але спився...)
Митці есть. Благодаря таланту (их достаточно мало, скорее, единицы). Хотя считаю, что их вознаграждение несколько избыточно (советские вознаграждения талантливым творцам были чересчур малы).
Учителей богатых нет (во всяком случае, ни об одном не слышал). Есть не бедные. Благодаря частным урокам. Но это тоже часто не благодаря каким-то выдающимся качествам.
Врачи есть очень богатые. Особенно те, которые не стесняются требовать за операцию аппендицита 10-12 тысяч грн. Далеко не все бедные спились и по ним "вже давно некрологи склали". Это тоже достаточно редкий случай.
ЛАД , я вообще не понимаю,чего он визжит,что он в 5% самых богатых?? Не все же кричат о своих статках. Даже айтишники,светлые работники,и те официально не показывают нигде свои килобаксы. Или они оценивал из числа крикунов?! Так он тогда в 1% самых.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лип, 2021 10:11, всього редагувалось 2 разів.