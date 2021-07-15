budivelnik написав:...... А це чисто совковий стереотип пропаганди. Багаті=погані Розумні=бідні... Це брехня Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років.... Статистика Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні) Всього виплачено близько 840 млн доларів.... Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві...
Ваши равенства (особенно первое) по отношению к Украине чаще всего (или, по крайней мере, очень часто) справедливо.
1Після того як Ви підтвердили що в Україні Багаті=погані Бідні=розумні... .......
Весь этот пост свидетельствует о том, что Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст. Но мы уже скатились на тему, скорее подходящую политветке, поэтому обсуждение прекращаю.
1 Кожна людина має право писати про те що вважає за потрібне 2 Якщо використовуючи це право,тут присутні , почнуть писати про свої досягнення- це допоможе іншим а - порівняти досягнення з обємами роботи необхідними для цих досягнень б - прийняти рішення куди рухатись. 3 З іншого боку Кількість невдах - завжди вища від кількості тих ,хто чогось досяг. Тому саме ці невдахи створюють білий шум на усіх ресурсах, щоб ніхто не побачив що вони а - самі знають що невдахи б - не знають як вибратись з пастки невдах.
Hotab написав:ЛАД , я вообще не понимаю,чего он визжит,что он в 5% самых богатых?? Не все же кричат о своих статках. Даже айтишники,светлые работники,и те официально не показывают нигде свои килобаксы. Или они оценивал из числа крикунов?! Так он тогда в 1% самых.
Человек гордится своим успехом. Справедливо. С уточнением. Этому можно радоваться, но не гордиться. Деньги с собой не заберёшь.
budivelnik написав:1 Кожна людина має право писати про те що вважає за потрібне 2 Якщо використовуючи це право,тут присутні , почнуть писати про свої досягнення- це допоможе іншим а - порівняти досягнення з обємами роботи необхідними для цих досягнень б - прийняти рішення куди рухатись. 3 З іншого боку Кількість невдах - завжди вища від кількості тих ,хто чогось досяг. Тому саме ці невдахи створюють білий шум на усіх ресурсах, щоб ніхто не побачив що вони а - самі знають що невдахи б - не знають як вибратись з пастки невдах.
Показую тобі на чому ти побудував оцей черговий єралашик -- на тому, що всі, хто не багатий (не мільйонер, не в 5%), той невдаха й бідний.
Це відверта маніпуляція. Є критерії бідності. Вивчи, а тобі волай про бідних опонентів. Аналогічно по невдахах. Зі стелі...
Думки ЛАДа ти перекрутив. ЛАД перш за все заперечив твій критерій правоти, який ти тулиш до будь-чого --- правий в питанні, бо багатий (або маю більші матеріальні досягнення).
Як тобі вже вказали, тут же не доярки зібрались. Люди чудово розуміють і бачать.
ЛАД, Hotab, detroytred, может не стоить спорить с генералом?
budivelnik написав:Добавлено: Пн 01 май, 2017 07:06 4 Вам може здаватись що завгодно про мої досягнення , але в існуючій на сьогодні в Україні економічній ієрархії , по матеріальним досягненням я як мінімум майор , а по інноваціям - сперичаюсь за генеральські посади.
yanyura написав:ЛАД, Hotab, detroytred, может не стоить спорить с генералом?
budivelnik написав:Добавлено: Пн 01 май, 2017 07:06 4 Вам може здаватись що завгодно про мої досягнення , але в існуючій на сьогодні в Україні економічній ієрархії , по матеріальним досягненням я як мінімум майор , а по інноваціям - сперичаюсь за генеральські посади.
Так це по статками, а по розуму, знанням так і залишився прапорщиком з портянками згідно його ж класифікації: *В економічних табелях про ранги ти сопляк , місяць як призваний я - прапорщик Порошенко-Коломойський - генерали Меркель-Байден - маршали... Так от ти , будучи сопливим рядовим - пробуєш давати рекомендації( або обговорювати дії/рішення) -маршалів... І при цьому навіть не розумієш що тобі прапорщик про правила намотування портянок пояснює....* Політичні дискусіїпрапорщик&sid=8376e8fa00d0cf1facbbb36b4300d741#p5156047
Тепер він і в темі по медицині своїми досягненнями генерал-прапорщика)) аргументує. Універсальний підхід ... єралашичника.