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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3389339033913392

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:......
А це чисто совковий стереотип пропаганди.
Багаті=погані
Розумні=бідні...
Це брехня
Будь-який Нобелівський лауреат ,отримав премію,яка як мінімум в 2 рази більша від всього що я заробив за 27 років....
Статистика
Всього отримало приблизно 830 осіб і організацій( з 1900 року і по сьогодні)
Всього виплачено близько 840 млн доларів....
Тому не мисліть совковими категоріями,які в вашу голову вбивала пропаганда в дитинстві...
Ваши равенства (особенно первое) по отношению к Украине чаще всего (или, по крайней мере, очень часто) справедливо.
1Після того як Ви підтвердили що в Україні
Багаті=погані
Бідні=розумні...
.......

Весь этот пост свидетельствует о том, что Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст.
Но мы уже скатились на тему, скорее подходящую политветке, поэтому обсуждение прекращаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:08

1 Кожна людина має право писати про те що вважає за потрібне
2 Якщо використовуючи це право,тут присутні , почнуть писати про свої досягнення- це допоможе іншим
а - порівняти досягнення з обємами роботи необхідними для цих досягнень
б - прийняти рішення куди рухатись.
3 З іншого боку
Кількість невдах - завжди вища від кількості тих ,хто чогось досяг.
Тому саме ці невдахи створюють білий шум на усіх ресурсах, щоб ніхто не побачив що вони
а - самі знають що невдахи
б - не знають як вибратись з пастки невдах.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:10

  ЛАД написав:Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст.
Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.
Тому всього одна приказка(народна)
Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....

Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:23

  Hotab написав:ЛАД , я вообще не понимаю,чего он визжит,что он в 5% самых богатых??
Не все же кричат о своих статках.
Даже айтишники,светлые работники,и те официально не показывают нигде свои килобаксы.
Или они оценивал из числа крикунов?! :D
Так он тогда в 1% самых. :lol:

Человек гордится своим успехом. Справедливо.
С уточнением. Этому можно радоваться, но не гордиться. Деньги с собой не заберёшь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:24

  budivelnik написав:1 Кожна людина має право писати про те що вважає за потрібне
2 Якщо використовуючи це право,тут присутні , почнуть писати про свої досягнення- це допоможе іншим
а - порівняти досягнення з обємами роботи необхідними для цих досягнень
б - прийняти рішення куди рухатись.
3 З іншого боку
Кількість невдах - завжди вища від кількості тих ,хто чогось досяг.
Тому саме ці невдахи створюють білий шум на усіх ресурсах, щоб ніхто не побачив що вони
а - самі знають що невдахи
б - не знають як вибратись з пастки невдах.

Показую тобі на чому ти побудував оцей черговий єралашик -- на тому, що всі, хто не багатий (не мільйонер, не в 5%), той невдаха й бідний.

Це відверта маніпуляція.
Є критерії бідності. Вивчи, а тобі волай про бідних опонентів.
Аналогічно по невдахах. Зі стелі...

Думки ЛАДа ти перекрутив.
ЛАД перш за все заперечив твій критерій правоти, який ти тулиш до будь-чого --- правий в питанні, бо багатий (або маю більші матеріальні досягнення).

Як тобі вже вказали, тут же не доярки зібрались.
Люди чудово розуміють і бачать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст.
Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.
Тому всього одна приказка(народна)
Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....

Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.

Пожалуйста:
Не в деньгах счастье
:)
А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы. Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:29

ЛАД, Hotab, detroytred, может не стоить спорить с генералом?
  budivelnik написав:Добавлено: Пн 01 май, 2017 07:06
4 Вам може здаватись що завгодно про мої досягнення , але в існуючій на сьогодні в Україні економічній ієрархії , по матеріальним досягненням я як мінімум майор , а по інноваціям - сперичаюсь за генеральські посади.

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Хотя, за 4 года он может уже и маршалом стал?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:30

Гарна стаття.
І хоча вона зроблена ще на початку пандемії і може бути в чомусь підкоригована зараз, але майже всі оці думки аля будівельників розвіяні, як фейки.

https://voxukraine.org/fejk-komu-vigidn ... onavirusu/
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:39

  yanyura написав:ЛАД, Hotab, detroytred, может не стоить спорить с генералом?
  budivelnik написав:Добавлено: Пн 01 май, 2017 07:06
4 Вам може здаватись що завгодно про мої досягнення , але в існуючій на сьогодні в Україні економічній ієрархії , по матеріальним досягненням я як мінімум майор , а по інноваціям - сперичаюсь за генеральські посади.

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Хотя, за 4 года он может уже и маршалом стал?

Так це по статками, а по розуму, знанням так і залишився прапорщиком з портянками згідно його ж класифікації:
*В економічних табелях про ранги
ти сопляк , місяць як призваний
я - прапорщик
Порошенко-Коломойський - генерали
Меркель-Байден - маршали...
Так от ти , будучи сопливим рядовим - пробуєш давати рекомендації( або обговорювати дії/рішення) -маршалів...
І при цьому навіть не розумієш що тобі прапорщик про правила намотування портянок пояснює....*
Політичні дискусіїпрапорщик&sid=8376e8fa00d0cf1facbbb36b4300d741#p5156047

Тепер він і в темі по медицині своїми досягненнями генерал-прапорщика)) аргументує.
Універсальний підхід ... єралашичника.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:44

в МВЦ Киев, началась вакцинация всех желающих 60+ Pfizer



("дефицит - нада брать!!!"все таки совок в мозгах не истребим)
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