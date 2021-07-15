Роструд разрешил отстранять от работы непривитых удаленных сотрудников



В письме, в частности, говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заработной платы, в том числе тех, кто работают удалённо и не имеют при этом медицинского отвода от вакцинации.



В случае, если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению: работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию, следует из письма



Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы из-за обязательной вакцинации в регионе. Сотрудники, которые работают удаленно, не освобождаются от требований о вакцинации, а их перевод на дистанционный формат не является альтернативой отстранению. Вернуть сотрудника к работе можно по двум основаниям — при вакцинации или после пандемии.



Дата отстранения сотрудников зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Первой будет Москва — в столице 60% сотрудников торговли, общепита и других отраслей должны получить первую прививку до 15 июля, вторую — до 15 августа. «Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа»,— говорится в пояснениях. Работник должен предоставить сертификат о вакцинации или медотвод.

