интересно , что массовая вакцинация всех желающих Pfizer началась после того как всплыли новости , что в регионах массово не соблюдается температурный режим хранения вакцины Pfizer
и следом за этим
Минздрав разрешил хранить неразведенную COVID-вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца вместо пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 июля.
Как пояснили в МОЗ, соответствующее письмо от компании Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty министерство получило 24 июня 2021 года.
Pfizer-BioNTech обратилась к регуляторам после серии новых исследований. Требования к хранению вакцины изменили также Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран.
Киев, Николаев... Да уже в моем поселке (даже не райцентре), с населением чуть более 3200 человек, объявили
З наступного тижня розпочнеться щеплення вакциною КОМІРНАТІ/COMIRNATY, виробництва ПФАЙЗЕР, для наступних цільових груп: медики, освітяни, місцева влада, судові органи, 80+, діти 16-18 років, організовані колективи записані через «Дію».
Роструд разрешил отстранять от работы непривитых удаленных сотрудников
В письме, в частности, говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заработной платы, в том числе тех, кто работают удалённо и не имеют при этом медицинского отвода от вакцинации.
В случае, если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению: работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию, следует из письма
Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы из-за обязательной вакцинации в регионе. Сотрудники, которые работают удаленно, не освобождаются от требований о вакцинации, а их перевод на дистанционный формат не является альтернативой отстранению. Вернуть сотрудника к работе можно по двум основаниям — при вакцинации или после пандемии.
Дата отстранения сотрудников зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Первой будет Москва — в столице 60% сотрудников торговли, общепита и других отраслей должны получить первую прививку до 15 июля, вторую — до 15 августа. «Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа»,— говорится в пояснениях. Работник должен предоставить сертификат о вакцинации или медотвод.
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 17 лип, 2021 12:41, всього редагувалось 3 разів.
Starikan написав:Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала. Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали). Буду еще советоваться.
А она это как-то аргументировала? -- не придирки ради -- просто ничего "сосудистого" о pfizer-е не слышал -- поэтому реально интересно.
Никак И просьба закрыть мою личную тему
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 17 лип, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав: Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки: «Украинские ученые разработали справку от коронавируса! Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда. Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ. Но не волнуйтесь, работа продолжается…» https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/