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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3391339233933394>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:34

  Xenon написав:в МВЦ Киев, началась вакцинация всех желающих 60+ Pfizer
("дефицит - нада брать!!!"все таки совок в мозгах не истребим)


В Николаеве началась вакцинация всех желающих (кроме детей) Pfizer во всех поликлиниках города. Развесили объявления, что с 17.07 по 10.08, кабинет №такой-то. Знакомые привились свободно.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:41

интересно , что массовая вакцинация всех желающих Pfizer началась после того как всплыли новости , что в регионах массово не соблюдается температурный режим хранения вакцины Pfizer

и следом за этим

Минздрав разрешил хранить неразведенную COVID-вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца вместо пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 июля.

Как пояснили в МОЗ, соответствующее письмо от компании Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty министерство получило 24 июня 2021 года.

Pfizer-BioNTech обратилась к регуляторам после серии новых исследований. Требования к хранению вакцины изменили также Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:08

Засекайте сколько пройдёт времени между этой вакцинацией и новой волной дельта-ковида ;)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:11

Киев, Николаев... Да уже в моем поселке (даже не райцентре), с населением чуть более 3200 человек, объявили
З наступного тижня розпочнеться щеплення вакциною КОМІРНАТІ/COMIRNATY, виробництва ПФАЙЗЕР, для наступних цільових груп: медики, освітяни, місцева влада, судові органи, 80+, діти 16-18 років, організовані колективи записані через «Дію».
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:20

  Вкладчик1234 написав:Засекайте сколько пройдёт времени между этой вакцинацией и новой волной дельта-ковида ;)

Потому что в забордюрье она набирает обороты сейчас именно по этой причине. :lol:
Нет границ дури. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:23

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Засекайте сколько пройдёт времени между этой вакцинацией и новой волной дельта-ковида ;)

Потому что в забордюрье она набирает обороты сейчас именно по этой причине. :lol:
Нет границ дури. :D

Посмотрим, повторит ли предбордюрье за забордюрьем :)
Через сколько в предбордюрье (наверно только в столице) запустят QR-коды? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:34

в кацапии уже начали жестко с антипрививочниками,

Роструд разрешил отстранять от работы непривитых удаленных сотрудников

В письме, в частности, говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заработной платы, в том числе тех, кто работают удалённо и не имеют при этом медицинского отвода от вакцинации.

В случае, если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению: работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию, следует из письма

Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы из-за обязательной вакцинации в регионе. Сотрудники, которые работают удаленно, не освобождаются от требований о вакцинации, а их перевод на дистанционный формат не является альтернативой отстранению. Вернуть сотрудника к работе можно по двум основаниям — при вакцинации или после пандемии.

Дата отстранения сотрудников зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Первой будет Москва — в столице 60% сотрудников торговли, общепита и других отраслей должны получить первую прививку до 15 июля, вторую — до 15 августа. «Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа»,— говорится в пояснениях. Работник должен предоставить сертификат о вакцинации или медотвод.
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 17 лип, 2021 12:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:36

  _hunter написав:
  Starikan написав:Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала.
Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали).
Буду еще советоваться.
А она это как-то аргументировала? -- не придирки ради -- просто ничего "сосудистого" о pfizer-е не слышал -- поэтому реально интересно.

Никак
И просьба закрыть мою личную тему
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 17 лип, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Посмотрим, повторит ли

Твоими стараниями все возможно. Но пока что у тебя праздника нет. Можешь карточку не проверять, Пригожин ничего не перечислил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:41

  Igneus написав: Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки:
«Украинские ученые разработали справку от коронавируса!
Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда.
Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ.
Но не волнуйтесь, работа продолжается…»
https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/

М.дак :evil:
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