Додано: Суб 17 лип, 2021 14:02

В новом исследовании, проведенном Северо-Западным университетом (штат Иллинойс), эксперты изучили различные продукты, которые могут защитить от тяжелой инфекции COVID-19. Исследователи обнаружили, что употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.Американские ученые, проанализировавшие данные о 40 тысячах взрослых британцев, полагают, что употребление кофе защищает от вируса. Они считают, что в напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.Команда проанализировала базовые факторы диеты, включая ежедневное потребление кофе, чая, жирной рыбы, обработанного мяса, красного мяса, фруктов и овощей.В исследовании добавлено, что ежедневная порция овощей имеет аналогичный эффект.Но чай и фрукты, похоже, не помогают защите от коронавируса, в то время как диета с высоким содержанием обработанного мяса, такого как колбасы и бекон, увеличивает шансы серьезно заболеть.The study is published in the journal Nutrients.