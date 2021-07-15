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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3391339233933394

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:48

  Hotab написав:ЛАД , я вообще не понимаю,чего он визжит,что он в 5% самых богатых??
Не все же кричат о своих статках.
Даже айтишники,светлые работники,и те официально не показывают нигде свои килобаксы.
Или они оценивал из числа крикунов?! :D
Так он тогда в 1% самых. :lol:

У него комплекс нищей молодости.
Будивельник, не отвечайте, вы у меня давно в игноре, но вынужден видеть ваш бред в цитатах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50

  Xenon написав:в МВЦ Киев, началась вакцинация всех желающих 60+ Pfizer
("дефицит - нада брать!!!"все таки совок в мозгах не истребим)

Глупость пишете. Вспомните очереди на прививку хотя бы в Штатах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:57

  Starikan написав:
  Igneus написав: Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки:
«Украинские ученые разработали справку от коронавируса!
Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда.
Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ.
Но не волнуйтесь, работа продолжается…»
https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/

М.дак :evil:


Та просо сходные с Будивельныком комплексы. Похоже, что на старости лет пришло осознание никчемности, потому по поводу и без рассказывает, как он писал законопроекты, что он завтра идёт на судебное заседание лондонского суда,что только у него инсайд о судебных тяжбах военпенсов и многое другое. А в сущности за пафосными словами пустота.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:У него комплекс нищей молодости.

Скорее "комплекс превосходства" - https://bit.ly/3hHm0Pc
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:02

В новом исследовании, проведенном Северо-Западным университетом (штат Иллинойс), эксперты изучили различные продукты, которые могут защитить от тяжелой инфекции COVID-19. Исследователи обнаружили, что употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.
Американские ученые, проанализировавшие данные о 40 тысячах взрослых британцев, полагают, что употребление кофе защищает от вируса. Они считают, что в напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.
Команда проанализировала базовые факторы диеты, включая ежедневное потребление кофе, чая, жирной рыбы, обработанного мяса, красного мяса, фруктов и овощей.
В исследовании добавлено, что ежедневная порция овощей имеет аналогичный эффект.
Но чай и фрукты, похоже, не помогают защите от коронавируса, в то время как диета с высоким содержанием обработанного мяса, такого как колбасы и бекон, увеличивает шансы серьезно заболеть.
The study is published in the journal Nutrients.
https://www.earth.com/news/a-daily-dose ... -covid-19/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.

30 чашек кофе в день - и ты в безопасности. А не те ваши недоизученные вакцины, от которых сердце на 4-й день хватает. . :lol:
Hotab
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