У него комплекс нищей молодости.
Будивельник, не отвечайте, вы у меня давно в игноре, но вынужден видеть ваш бред в цитатах.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:48
У него комплекс нищей молодости.
Будивельник, не отвечайте, вы у меня давно в игноре, но вынужден видеть ваш бред в цитатах.
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:57
Та просо сходные с Будивельныком комплексы. Похоже, что на старости лет пришло осознание никчемности, потому по поводу и без рассказывает, как он писал законопроекты, что он завтра идёт на судебное заседание лондонского суда,что только у него инсайд о судебных тяжбах военпенсов и многое другое. А в сущности за пафосными словами пустота.
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Скорее "комплекс превосходства" -
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:02
В новом исследовании, проведенном Северо-Западным университетом (штат Иллинойс), эксперты изучили различные продукты, которые могут защитить от тяжелой инфекции COVID-19. Исследователи обнаружили, что употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.
Американские ученые, проанализировавшие данные о 40 тысячах взрослых британцев, полагают, что употребление кофе защищает от вируса. Они считают, что в напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.
Команда проанализировала базовые факторы диеты, включая ежедневное потребление кофе, чая, жирной рыбы, обработанного мяса, красного мяса, фруктов и овощей.
В исследовании добавлено, что ежедневная порция овощей имеет аналогичный эффект.
Но чай и фрукты, похоже, не помогают защите от коронавируса, в то время как диета с высоким содержанием обработанного мяса, такого как колбасы и бекон, увеличивает шансы серьезно заболеть.
The study is published in the journal Nutrients.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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