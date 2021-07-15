Додано: Суб 17 лип, 2021 14:56

ЛАД Я имел ввиду, что согласен с Будивельныком в том, что смертность в целом по миру от Covid-19 таки небольшая и снижается. А также не соответствует той истерии, что подняли вокруг этого вируса вообще, что привело к всплеску массы других болезней и осложнений именно от стресса и страха. При которых иммунитет блокируется и теряет способность организма сопротивляться .

Что говорить о тех, у кого плохое здоровье и они остались один на один со своими болезнями, во время локдаунов и отложенных операций соответственно.

В Израиле закупили тысячи аппаратов ИВЛ, когда начиналась паника в прошлом году и они пыляться на складе никому не нужны. А сколько было закуплено прочих ненужных лекарства типа Гидроксихлорохина от малярии и прочих оказавшихся бесполезными?

Вместо того что бы деньги шли на нужное людям и полезное, то они уходят в финасовый пузыри, якобы на борьбу с вирусом, а средства оседают в кармане корумпированых медиков и дельцов.



В том числе на биржевых рынках, на которых финансовые воротилы заработали многие миллиарды, на этой "пандемии".