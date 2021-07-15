У него комплекс нищей молодости.
Будивельник, не отвечайте, вы у меня давно в игноре, но вынужден видеть ваш бред в цитатах.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:48
У него комплекс нищей молодости.
Будивельник, не отвечайте, вы у меня давно в игноре, но вынужден видеть ваш бред в цитатах.
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:57
Та просо сходные с Будивельныком комплексы. Похоже, что на старости лет пришло осознание никчемности, потому по поводу и без рассказывает, как он писал законопроекты, что он завтра идёт на судебное заседание лондонского суда,что только у него инсайд о судебных тяжбах военпенсов и многое другое. А в сущности за пафосными словами пустота.
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Скорее "комплекс превосходства" -
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:02
В новом исследовании, проведенном Северо-Западным университетом (штат Иллинойс), эксперты изучили различные продукты, которые могут защитить от тяжелой инфекции COVID-19. Исследователи обнаружили, что употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.
Американские ученые, проанализировавшие данные о 40 тысячах взрослых британцев, полагают, что употребление кофе защищает от вируса. Они считают, что в напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.
Команда проанализировала базовые факторы диеты, включая ежедневное потребление кофе, чая, жирной рыбы, обработанного мяса, красного мяса, фруктов и овощей.
В исследовании добавлено, что ежедневная порция овощей имеет аналогичный эффект.
Но чай и фрукты, похоже, не помогают защите от коронавируса, в то время как диета с высоким содержанием обработанного мяса, такого как колбасы и бекон, увеличивает шансы серьезно заболеть.
The study is published in the journal Nutrients.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
30 чашек кофе в день - и ты в безопасности. А не те ваши недоизученные вакцины, от которых сердце на 4-й день хватает. .
Никогда спасение от Ковид не было так близко.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лип, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:56
Пару слов в защиту опального Будивельныка.
ЛАД Я имел ввиду, что согласен с Будивельныком в том, что смертность в целом по миру от Covid-19 таки небольшая и снижается. А также не соответствует той истерии, что подняли вокруг этого вируса вообще, что привело к всплеску массы других болезней и осложнений именно от стресса и страха. При которых иммунитет блокируется и теряет способность организма сопротивляться .
Что говорить о тех, у кого плохое здоровье и они остались один на один со своими болезнями, во время локдаунов и отложенных операций соответственно.
В Израиле закупили тысячи аппаратов ИВЛ, когда начиналась паника в прошлом году и они пыляться на складе никому не нужны. А сколько было закуплено прочих ненужных лекарства типа Гидроксихлорохина от малярии и прочих оказавшихся бесполезными?
Вместо того что бы деньги шли на нужное людям и полезное, то они уходят в финасовый пузыри, якобы на борьбу с вирусом, а средства оседают в кармане корумпированых медиков и дельцов.
В том числе на биржевых рынках, на которых финансовые воротилы заработали многие миллиарды, на этой "пандемии".
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:59
roberto dark , а где, в пересчёте на количество населения, потери людей больше, у вас, принявших меры, или у забордюрья, особо не парящихся??
Потери от страха и паники сильнее, чем от Ковид?
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:08
Уровень медицины ( как следствие и продолжительность жизни населения) в целом, у нас с забордюрьем не сопоставимы. Поэтому сравнивать бессмысленно.
P.S. Может лучше объясните "феномен" Беларуссии?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 17 лип, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:16
roberto dark , то есть осознавая, что медицина занедбана, не нужно говорить своему населению: ",ребята, медицины у нас нет, берегитесь, одевайте маски, вакцинируйтесь. Другой надежды нет, спасать вас не будут"". А то вдруг начнут от страха умирать. Так??
"Не сообщай правду, будь лучшим."(с)
Когда перэстсные узнали о масштабе жертв от Чернобыля? Там СССР-2.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лип, 2021 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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