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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3393339433953396>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:17

  Hotab написав:
  fler написав:употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.

30 чашек кофе в день - и ты в безопасности.

Увы, но в вашем Особом случае - только ширка. И каждые полгода :!:

  Hotab написав:А не те ваши недоизученные вакцины, от которых сердце на 4-й день хватает. . :lol:


Миокардит задокументировали у более, чем 300 детей в США после вакцинации Пфайзером и Модерной. Всего пока укололи примерно 7 млн.детей.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:19

  Hotab написав:roberto dark , то есть осознавая, что медицина занедбана, не нужно говорить своему населению: ",ребята, медицины у нас нет, берегитесь, одевайте маски, вакцинируйтесь. Другой надежды нет, спасать вас не будут"". А то вдруг начнут от страха умирать. Так??
Может лучше объясните фономен Беларуссии?


Не сообщай правду, будь лучшим.

ВАМ ПРАВДУ ВЛАСТИ ЧАСТО СООБЩАЮТ??? 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:20

  roberto dark написав:
  Hotab написав:roberto dark , то есть осознавая, что медицина занедбана, не нужно говорить своему населению: ",ребята, медицины у нас нет, берегитесь, одевайте маски, вакцинируйтесь. Другой надежды нет, спасать вас не будут"". А то вдруг начнут от страха умирать. Так??
Может лучше объясните фономен Беларуссии?


Не сообщай правду, будь лучшим.

ВАМ ПРАВДУ ВЛАСТИ ЧАСТО СООБЩАЮТ??? 8)

Нет. Нотгосстат говорит через 3 месяца правду о смертях всех. Можно понять.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:25

Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:27

  roberto dark написав:Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:28

  roberto dark написав:Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Там всё до безобразия хорошо и логично: Талибан лично пишет батьке письмо о подрыве самолёта рэйнэр через 30 минут после посадки в Минске со Швейцарского АйПи )))))
О каких цифрах говорить? В сев.корее вообще вируса не видать, поговорим о том что в сев.корее? )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 17 лип, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:29

На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Увы, но в вашем Особом случае - только ширка

А вам и всем остальным вы что рекомендуете?? Ведёрко кофе?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:30

  Вкладчик1234 написав:На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет?

Пфайзер и будущая Модена ;) смертность уменьшают - зуб даю )))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:В чём секрет?

В апрельским +49% жмуров.
Hotab
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