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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:17
Hotab написав: fler написав:
употребление как минимум двух-трех чашек кофе в день снижает риск заболевания COVID-19 примерно на одну десятую.
30 чашек кофе в день - и ты в безопасности.
Увы, но в вашем Особом случае - только ширка. И каждые полгода
Hotab написав:
А не те ваши недоизученные вакцины, от которых сердце на 4-й день хватает. .
Миокардит задокументировали у более, чем 300 детей в США после вакцинации Пфайзером и Модерной. Всего пока укололи примерно 7 млн.детей.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:19
Hotab написав:roberto dark
, то есть осознавая, что медицина занедбана, не нужно говорить своему населению: ",ребята, медицины у нас нет, берегитесь, одевайте маски, вакцинируйтесь. Другой надежды нет, спасать вас не будут"". А то вдруг начнут от страха умирать. Так??
Может лучше объясните фономен Беларуссии?
Не сообщай правду, будь лучшим.
ВАМ ПРАВДУ ВЛАСТИ ЧАСТО СООБЩАЮТ???
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roberto dark
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:20
roberto dark написав: Hotab написав:roberto dark
, то есть осознавая, что медицина занедбана, не нужно говорить своему населению: ",ребята, медицины у нас нет, берегитесь, одевайте маски, вакцинируйтесь. Другой надежды нет, спасать вас не будут"". А то вдруг начнут от страха умирать. Так??
Может лучше объясните фономен Беларуссии?
Не сообщай правду, будь лучшим.
ВАМ ПРАВДУ ВЛАСТИ ЧАСТО СООБЩАЮТ???
Нет. Нотгосстат говорит через 3 месяца правду о смертях всех. Можно понять.
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Hotab
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:25
Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
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roberto dark
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:27
roberto dark написав:Hotab
По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
Н кто не знает. Правду они не говорят.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:28
roberto dark написав:Hotab
По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
Там всё до безобразия хорошо и логично: Талибан лично пишет батьке письмо о подрыве самолёта рэйнэр через 30 минут после посадки в Минске со Швейцарского АйПи )))))
О каких цифрах говорить? В сев.корее вообще вируса не видать, поговорим о том что в сев.корее? )))
Востаннє редагувалось stm
в Суб 17 лип, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:29
На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:29
fler написав:
Увы, но в вашем Особом случае - только ширка
А вам и всем остальным вы что рекомендуете?? Ведёрко кофе?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:30
Вкладчик1234 написав:
На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет?
Пфайзер и будущая Модена
смертность уменьшают - зуб даю )))))
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:30
Вкладчик1234 написав:
В чём секрет?
В апрельским +49% жмуров.
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