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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3393339433953396

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:32

  Hotab написав:
  roberto dark написав:Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят.

У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:34

  Вкладчик1234 написав:На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет?

Опять хардкор начался :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:36

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:В чём секрет?

В апрельским +49% жмуров.

1. превентивно вымерли?
2. тогда ж ещё "дельта-ковида" не было. Например, в Одессе с санитарией немногим лучше Индии, "антивакцинаторы правят бал", движ поплотнее Анталии - но залежей дельта-трупов нет. В чём секрет?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:39

  roberto dark написав:
  Hotab написав:
  roberto dark написав:Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят.

У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.

От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР
Вкладчик1234
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  #<1 ... 3393339433953396
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