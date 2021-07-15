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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:32
Hotab написав: roberto dark написав:Hotab
По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
Н кто не знает. Правду они не говорят.
У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:36
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
В чём секрет?
В апрельским +49% жмуров.
1. превентивно вымерли?
2. тогда ж ещё "дельта-ковида" не было. Например, в Одессе с санитарией немногим лучше Индии, "антивакцинаторы правят бал", движ поплотнее Анталии - но залежей дельта-трупов нет. В чём секрет?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:39
roberto dark написав: Hotab написав: roberto dark написав:Hotab
По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
Н кто не знает. Правду они не говорят.
У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.
От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР
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