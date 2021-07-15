Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3393339433953396 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29 Мені вже зробили щеплення 45% 13 Не можу за станом здоров'я 10% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 7% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 10% 3 Ще в роздумах 10% 3 Всього голосів : 29 Додано: Суб 17 лип, 2021 15:32 Hotab написав: roberto dark написав: Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация? По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят. Н кто не знает. Правду они не говорят.

У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса. У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса. roberto dark

Повідомлень: 365 З нами з: 04.06.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 15:34 Вкладчик1234 написав: На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет? На фоне "вымирания запоребрика", и вспышек в Британии, Израиле, движа в Турции (кстати, а шо там Индия? подозрительно тихо. Некому снять видео из крематориев, и трупов в Ганге? ) - интересен вопрос: а почему у нас в столице и на курортах "не плавают трупы в Днепре и т.д."? В чём секрет?

Опять хардкор начался Опять хардкор начался roberto dark

Повідомлень: 365 З нами з: 04.06.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 15:36 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: В чём секрет? В чём секрет?

В апрельским +49% жмуров. В апрельским +49% жмуров.

1. превентивно вымерли?

2. тогда ж ещё "дельта-ковида" не было. Например, в Одессе с санитарией немногим лучше Индии, "антивакцинаторы правят бал", движ поплотнее Анталии - но залежей дельта-трупов нет. В чём секрет? 1. превентивно вымерли?2. тогда ж ещё "дельта-ковида" не было. Например, в Одессе с санитарией немногим лучше Индии, "антивакцинаторы правят бал", движ поплотнее Анталии - но залежей дельта-трупов нет. В чём секрет? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14937 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8098 раз. Подякували: 3913 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 15:39 roberto dark написав: Hotab написав: roberto dark написав: Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация? По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят. Н кто не знает. Правду они не говорят.

У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса. У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.

От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14937 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8098 раз. Подякували: 3913 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3393339433953396 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7565 1856854

ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41