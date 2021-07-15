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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:32
Hotab написав: roberto dark написав:Hotab
По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
Н кто не знает. Правду они не говорят.
У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:36
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
В чём секрет?
В апрельским +49% жмуров.
1. превентивно вымерли?
2. тогда ж ещё "дельта-ковида" не было. Например, в Одессе с санитарией немногим лучше Индии, "антивакцинаторы правят бал", движ поплотнее Анталии - но залежей дельта-трупов нет. В чём секрет?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:39
roberto dark написав: Hotab написав: roberto dark написав:Hotab
По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?
Н кто не знает. Правду они не говорят.
У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.
От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:46
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст.
Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.
Тому всього одна приказка(народна)Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....
Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
Пожалуйста:Не в деньгах счастье
А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы
. Вы отвечаете не на мои посты, а на свои
мысли.
А може уточнимо?
Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала
дурний=бідний
Ви знайшли приказку яка повязує
бідність=щастя...
Може пошукаєте більш прийнятний варіант
адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:49
Вкладчик1234 написав:
От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР
Зашла на Белстат, там родившиеся и умершие за январь-март 2020 года, а 2021 ещё не существует... С апреля 2020 прям всё стабильно, как никогда, ничего не происходит кроме дня металлургов...
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