ЛАД написав:Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст.
Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви. Тому всього одна приказка(народна) Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний.... Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
Пожалуйста: Не в деньгах счастье А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы. Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли.
А може уточнимо? Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала дурний=бідний Ви знайшли приказку яка повязує бідність=щастя...
Може пошукаєте більш прийнятний варіант адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...
budivelnik написав:Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви. Тому всього одна приказка(народна) Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний.... Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
Пожалуйста: Не в деньгах счастье А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы. Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли.
А може уточнимо? Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала дурний=бідний Ви знайшли приказку яка повязує бідність=щастя...
Може пошукаєте більш прийнятний варіант адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...
Є про інший зв'язок. *Деньги есть, ума не надо.*
Ти, як завжди, заєралашив. З того, що дурний зазвичай бідний, не обов'язкове зворотнє.
Нагадаю - подивись крітерії бідності. Потім розмірковуй. Але ж в тебе розуму не вистачає спочатку вивчити визначення "бідний", щоб потім його застосовувати. А також на те, що ота приказка більше стосується часів, коли доступ до знань занадто залежав від матеріальних статків.
budivelnik написав:Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви. Тому всього одна приказка(народна) Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний.... Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
А може уточнимо? Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала дурний=бідний Ви знайшли приказку яка повязує бідність=щастя...
Може пошукаєте більш прийнятний варіант адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...
Є про інший зв'язок. *Деньги есть, ума не надо.*
Є таке Але спочатку треба заробити гроші(тобто бути розумнішим/кваліфікованішим від інших..а вже потім можна бути дурнем їх витрачаючи(мажори другого покоління в приклад) Тому ще раз Де народна мудрість яка б прямо стверджувала б що багатий=дурний? а в цих
*И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума.* *Разума много, да денег нет.* * Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки горазда.* І т.д.
Ну і? Перша Можна бути розумним і бідним Друга Розуму багато - грошей нема Третя Бідний хитрий,бідний мудрий, бідний видумщик - а де тут що він багатий?
Тому ще раз Де прямо сказано ? Що багатий= дурний....
detroytred написав:Будівельник Який ще раз? І головне навіщо???
Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ой розумничка... Тепер признаєш що твої вислови тупе заробляння грошей - це від злості і зависті? А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим? Чи будуть якісь інші пояснення?
ПС Я надіюсь мене і мільйони таких як я - ти в злодіїв і дурнів не записуєш?
detroytred написав:Будівельник Який ще раз? І головне навіщо???
Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ой розумничка... Тепер признаєш що твої вислови тупе заробляння грошей - це від злості і зависті? А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим? Чи будуть якісь інші пояснення?
Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то? Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі. До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки. Тобто без тяги до справи, яку любиш. Аби чим займатися для заробляння грошів.
І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене. Йди на політгілку. Вилікую.
Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе. Злодій - той, хто здійснив злочин. Ніякої мови про злочини не було. Що ти несеш... Якщо ти про злодеев, то йди в дітсадок з такими визначеннями.
Вкладчик1234 написав:превентивно вымерли? 2. тогда ж ещё "дельта-ковида"
Дельта, не дельта... Она просто сильнее прилипает и немного тяжелее проходит (наверное). Но после очередной весенней волны много переболело и имеют свежий иммунитет. Как обычно, переболели самые активные разносчики. Домашние хомячки как сидели дома , так и сидят,от кого им заражаться, если разносчики не болеют.
Когда ослабнет иммунитет у активных, а заодно совпадет школа, вузы, выход из сезона отпусков - получим, возможно.А может и нет.
Вообще, я не понимаю этих визгов "а вот у нас (или ещё у кого-то, не важно) нет вспышки,значит нет никакого Ковид,значит выфсеврети". Можно, конечно,поискать причины,почему у кого-то нет,вдруг удастся извлечь полезный опыт. Но факт того,что почти у всех есть- говорит о том,что он есть, и необходимо принимать меры для нераспространения его у нас.
detroytred написав:Будівельник Який ще раз? І головне навіщо??? Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ой розумничка... Тепер признаєш що твої вислови тупе заробляння грошей - це від злості і зависті? А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим? Чи будуть якісь інші пояснення?
Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то? Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі. До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки. Тобто без тяги до справи, яку любиш. Аби чим займатися для заробляння грошів.
І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене. Йди на політгілку. Вилікую. Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе.
1 Так як я не можу стверджувати що в тебе є кого лікувати (ти жодного разу не писав ні про живих ні про резинових) , то я порекомендую тобі піти полікувати тих хто в тебе є, а за моє здоровья не переживай 2 Уточнююче запитання яке повязане з допомогою/статками/розумом а - кому допомагають? бідним чи багатим? б - хто розумніший? ті хто допомагає чи ті кому допомагають?
А тепер зєднай а і б 3 Зєднав? Що вийшло? А тепер ти погоджуєшся що станом на зараз я допомагаю тобі а не навпаки? І хто тоді я і хто ти?