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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:39

  roberto dark написав:
  Hotab написав:
  roberto dark написав:Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят.

У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.

От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 16:46

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст.
Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.
Тому всього одна приказка(народна)
Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....
Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
Пожалуйста:
Не в деньгах счастье :)
А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы. Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли.
А може уточнимо?
Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала
дурний=бідний
Ви знайшли приказку яка повязує
бідність=щастя...

Може пошукаєте більш прийнятний варіант
адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 16:49

  Вкладчик1234 написав:От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР

Зашла на Белстат, там родившиеся и умершие за январь-март 2020 года, а 2021 ещё не существует... С апреля 2020 прям всё стабильно, как никогда, ничего не происходит кроме дня металлургов...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.
Тому всього одна приказка(народна)
Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....
Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
Пожалуйста:
Не в деньгах счастье :)
А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы. Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли.
А може уточнимо?
Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала
дурний=бідний
Ви знайшли приказку яка повязує
бідність=щастя...

Може пошукаєте більш прийнятний варіант
адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...

Є про інший зв'язок.
*Деньги есть, ума не надо.*

Ти, як завжди, заєралашив.
З того, що дурний зазвичай бідний, не обов'язкове зворотнє.

Нагадаю - подивись крітерії бідності. Потім розмірковуй.
Але ж в тебе розуму не вистачає спочатку вивчити визначення "бідний", щоб потім його застосовувати.
А також на те, що ота приказка більше стосується часів, коли доступ до знань занадто залежав від матеріальних статків.

Читай:
*И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума.*
*Разума много, да денег нет.*
* Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки горазда.*
І т.д.
https://posloviz.ru/category/o-bednosti ... page2.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:15

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.
Тому всього одна приказка(народна)
Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....
Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій.
А може уточнимо?
Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала
дурний=бідний
Ви знайшли приказку яка повязує
бідність=щастя...

Може пошукаєте більш прийнятний варіант
адже у Вас гугль і сотні років народної творчості...
Є про інший зв'язок.
*Деньги есть, ума не надо.*
Є таке
Але
спочатку треба заробити гроші(тобто бути розумнішим/кваліфікованішим від інших..а вже потім можна бути дурнем їх витрачаючи(мажори другого покоління в приклад)
Тому ще раз
Де народна мудрість яка б прямо стверджувала б що багатий=дурний?
а в цих
*И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума.*
*Разума много, да денег нет.*
* Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки горазда.*
І т.д.
Ну і?
Перша
Можна бути розумним і бідним
Друга
Розуму багато - грошей нема
Третя
Бідний хитрий,бідний мудрий, бідний видумщик - а де тут що він багатий?

Тому ще раз
Де прямо сказано ?
Що багатий= дурний....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:23

Будівельник
Який ще раз?
І головне навіщо???

Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ви самі це твердження приписали зі стелі опоненту.

Ви пропустили (спеціально)) в першому - *...а и без ума, да туга сума.*
Куди ж пряміше-то.

Ну а це супердемагогія:
*Третя
Бідний хитрий,бідний мудрий, бідний видумщик - а де тут що він багатий?*
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 лип, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:28

  detroytred написав:Будівельник
Який ще раз?
І головне навіщо???

Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ой розумничка...
Тепер признаєш що твої вислови
тупе заробляння грошей - це від злості і зависті?
А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?
Чи будуть якісь інші пояснення?

ПС
Я надіюсь мене і мільйони таких як я - ти в злодіїв і дурнів не записуєш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник
Який ще раз?
І головне навіщо???

Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ой розумничка...
Тепер признаєш що твої вислови
тупе заробляння грошей - це від злості і зависті?
А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?
Чи будуть якісь інші пояснення?

Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то?
Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі.
До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки.
Тобто без тяги до справи, яку любиш.
Аби чим займатися для заробляння грошів.

І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене.
Йди на політгілку. Вилікую.

Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе.
Злодій - той, хто здійснив злочин. Ніякої мови про злочини не було. Що ти несеш...
Якщо ти про злодеев, то йди в дітсадок з такими визначеннями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:превентивно вымерли?
2. тогда ж ещё "дельта-ковида"

Дельта, не дельта... Она просто сильнее прилипает и немного тяжелее проходит (наверное). Но после очередной весенней волны много переболело и имеют свежий иммунитет. Как обычно, переболели самые активные разносчики. Домашние хомячки как сидели дома , так и сидят,от кого им заражаться, если разносчики не болеют.

Когда ослабнет иммунитет у активных, а заодно совпадет школа, вузы, выход из сезона отпусков - получим, возможно.А может и нет.

Вообще, я не понимаю этих визгов "а вот у нас (или ещё у кого-то, не важно) нет вспышки,значит нет никакого Ковид,значит выфсеврети".
Можно, конечно,поискать причины,почему у кого-то нет,вдруг удастся извлечь полезный опыт. Но факт того,что почти у всех есть- говорит о том,что он есть, и необходимо принимать меры для нераспространения его у нас.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:44

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник
Який ще раз?
І головне навіщо???
Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.
Ой розумничка...
Тепер признаєш що твої вислови
тупе заробляння грошей - це від злості і зависті?
А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?
Чи будуть якісь інші пояснення?

Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то?
Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі.
До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки.
Тобто без тяги до справи, яку любиш.
Аби чим займатися для заробляння грошів.

І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене.
Йди на політгілку. Вилікую.
Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе.
1 Так як я не можу стверджувати що в тебе є кого лікувати (ти жодного разу не писав ні про живих ні про резинових) , то я порекомендую тобі піти полікувати тих хто в тебе є, а за моє здоровья не переживай
2 Уточнююче запитання яке повязане з допомогою/статками/розумом
а - кому допомагають? бідним чи багатим?
б - хто розумніший? ті хто допомагає чи ті кому допомагають?

А тепер зєднай а і б
3 Зєднав?
Що вийшло?
А тепер ти погоджуєшся що станом на зараз я допомагаю тобі а не навпаки?
І хто тоді я і хто ти?
budivelnik
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