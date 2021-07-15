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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3394339533963397> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29 Мені вже зробили щеплення 45% 13 Не можу за станом здоров'я 10% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 7% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 10% 3 Ще в роздумах 10% 3 Всього голосів : 29 Додано: Суб 17 лип, 2021 15:39 roberto dark написав: Hotab написав: roberto dark написав: Hotab По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация? По смертям согласен конечно же. Не это имел ввиду. Так, а что там по Беларуссии? Какая ситуация?

Н кто не знает. Правду они не говорят. Н кто не знает. Правду они не говорят.

У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса. У меня приятель там с Израиля в Витебске сейчас отдыхает. Говорит всё спокойно и никакой паники нет. В помещениях в масках начали ходить, а так обстановка как будто и нет никакого короновируса.

От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14937 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8098 раз. Подякували: 3913 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 16:46 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст. Вы либо не хотите, либо не можете понимать прочитанный текст. Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.

Тому всього одна приказка(народна)

Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....

Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій. Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.Тому всього одна приказка(народна)Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій. Пожалуйста:

Не в деньгах счастье

А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы . Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли. Пожалуйста:А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете. Вы отвечаете не на мои посты, а намысли. А може уточнимо?

Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала

дурний=бідний

Ви знайшли приказку яка повязує

бідність=щастя...



Може пошукаєте більш прийнятний варіант

адже у Вас гугль і сотні років народної творчості... А може уточнимо?Я пропонував знайти приказку,яка б не повязуваладурний=біднийВи знайшли приказку яка повязуєбідність=щастя...Може пошукаєте більш прийнятний варіантадже у Вас гугль і сотні років народної творчості... budivelnik

Повідомлень: 24648 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 16:49 Вкладчик1234 написав: От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР От них скрывают пандемию, как скрывали Чернобыль в СССР

Зашла на Белстат, там родившиеся и умершие за январь-март 2020 года, а 2021 ещё не существует... С апреля 2020 прям всё стабильно, как никогда, ничего не происходит кроме дня металлургов... Зашла на Белстат, там родившиеся и умершие за январь-март 2020 года, а 2021 ещё не существует... С апреля 2020 прям всё стабильно, как никогда, ничего не происходит кроме дня металлургов... stm

Повідомлень: 2873 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 17:54 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.

Тому всього одна приказка(народна)

Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....

Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій. Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.Тому всього одна приказка(народна)Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій. Пожалуйста:

Не в деньгах счастье

А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете Вы . Вы отвечаете не на мои посты, а на свои мысли. Пожалуйста:А насчёт понимания текста... Я отвечаю на то, что пишете. Вы отвечаете не на мои посты, а намысли. А може уточнимо?

Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала

дурний=бідний

Ви знайшли приказку яка повязує

бідність=щастя...



Може пошукаєте більш прийнятний варіант

адже у Вас гугль і сотні років народної творчості... А може уточнимо?Я пропонував знайти приказку,яка б не повязуваладурний=біднийВи знайшли приказку яка повязуєбідність=щастя...Може пошукаєте більш прийнятний варіантадже у Вас гугль і сотні років народної творчості...

Є про інший зв'язок.

*Деньги есть, ума не надо.*



Ти, як завжди, заєралашив.

З того, що дурний зазвичай бідний, не обов'язкове зворотнє.



Нагадаю - подивись крітерії бідності. Потім розмірковуй.

Але ж в тебе розуму не вистачає спочатку вивчити визначення "бідний", щоб потім його застосовувати.

А також на те, що ота приказка більше стосується часів, коли доступ до знань занадто залежав від матеріальних статків.



Читай:

*И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума.*

*Разума много, да денег нет.*

* Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки горазда.*

І т.д.

https://posloviz.ru/category/o-bednosti ... page2.html Є про інший зв'язок.*Деньги есть, ума не надо.*Ти, як завжди, заєралашив.З того, що дурний зазвичай бідний, не обов'язкове зворотнє.Нагадаю - подивись крітерії бідності. Потім розмірковуй.Але ж в тебе розуму не вистачає спочатку вивчити визначення "бідний", щоб потім його застосовувати.А також на те, що ота приказка більше стосується часів, коли доступ до знань занадто залежав від матеріальних статків.Читай:*И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума.**Разума много, да денег нет.** Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки горазда.*І т.д. detroytred

Повідомлень: 24441 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 18:15 detroytred написав: budivelnik написав: budivelnik написав: Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.

Тому всього одна приказка(народна)

Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний....

Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій. Або цього не можете зробити(усвідомити) Ви.Тому всього одна приказка(народна)Спробуйте знайти народну приказку,яка булаб діаметральнопротилежна цій. А може уточнимо?

Я пропонував знайти приказку,яка б не повязувала

дурний=бідний

Ви знайшли приказку яка повязує

бідність=щастя...



Може пошукаєте більш прийнятний варіант

адже у Вас гугль і сотні років народної творчості... А може уточнимо?Я пропонував знайти приказку,яка б не повязуваладурний=біднийВи знайшли приказку яка повязуєбідність=щастя...Може пошукаєте більш прийнятний варіантадже у Вас гугль і сотні років народної творчості... Є про інший зв'язок.

*Деньги есть, ума не надо.* Є про інший зв'язок.*Деньги есть, ума не надо.* Є таке

Але

спочатку треба заробити гроші(тобто бути розумнішим/кваліфікованішим від інших..а вже потім можна бути дурнем їх витрачаючи(мажори другого покоління в приклад)

Тому ще раз

Де народна мудрість яка б прямо стверджувала б що багатий=дурний?

а в цих

*И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума.*

*Разума много, да денег нет.*

* Голь хитра, голь мудра, голь на выдумки горазда.*

І т.д. Ну і?

Перша

Можна бути розумним і бідним

Друга

Розуму багато - грошей нема

Третя

Бідний хитрий,бідний мудрий, бідний видумщик - а де тут що він багатий?



Тому ще раз

Де прямо сказано ?

Що багатий= дурний.... Є такеАлеспочатку треба заробити гроші(тобто бути розумнішим/кваліфікованішим від інших..а вже потім можна бути дурнем їх витрачаючи(мажори другого покоління в приклад)Тому ще разДе народна мудрість яка б прямо стверджувала б що багатий=дурний?а в цихНу і?ПершаМожна бути розумним і біднимДругаРозуму багато - грошей немаТретяБідний хитрий,бідний мудрий, бідний видумщик - а де тут що він багатий?Тому ще разДе прямо сказано ?Що багатий= дурний.... budivelnik

Повідомлень: 24648 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 18:23 Будівельник

Який ще раз?

І головне навіщо???



Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний.

Ви самі це твердження приписали зі стелі опоненту.



Ви пропустили (спеціально)) в першому - *...а и без ума, да туга сума.*

Куди ж пряміше-то.



Ну а це супердемагогія:

*Третя

Бідний хитрий,бідний мудрий, бідний видумщик - а де тут що він багатий?* Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 лип, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24441 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 18:28 detroytred написав: Будівельник

Який ще раз?

І головне навіщо???



Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний. БудівельникЯкий ще раз?І головне навіщо???Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний. Ой розумничка...

Тепер признаєш що твої вислови

тупе заробляння грошей - це від злості і зависті?

А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?

Чи будуть якісь інші пояснення?



ПС

Я надіюсь мене і мільйони таких як я - ти в злодіїв і дурнів не записуєш? Ой розумничка...Тепер признаєш що твої вислови- це від злості і зависті?А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?Чи будуть якісь інші пояснення?ПСЯ надіюсь мене і мільйони таких як я - ти в злодіїв і дурнів не записуєш? budivelnik

Повідомлень: 24648 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 18:34 budivelnik написав: detroytred написав: Будівельник

Який ще раз?

І головне навіщо???



Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний. БудівельникЯкий ще раз?І головне навіщо???Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний. Ой розумничка...

Тепер признаєш що твої вислови

тупе заробляння грошей - це від злості і зависті?

А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?

Чи будуть якісь інші пояснення? Ой розумничка...Тепер признаєш що твої вислови- це від злості і зависті?А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?Чи будуть якісь інші пояснення?

Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то?

Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі.

До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки.

Тобто без тяги до справи, яку любиш.

Аби чим займатися для заробляння грошів.



І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене.

Йди на політгілку. Вилікую.



Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе.

Злодій - той, хто здійснив злочин. Ніякої мови про злочини не було. Що ти несеш...

Якщо ти про злодеев, то йди в дітсадок з такими визначеннями. Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то?Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі.До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки.Тобто без тяги до справи, яку любиш.Аби чим займатися для заробляння грошів.І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене.Йди на політгілку. Вилікую.Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе.Злодій - той, хто здійснив злочин. Ніякої мови про злочини не було. Що ти несеш...Якщо ти про злодеев, то йди в дітсадок з такими визначеннями. detroytred

Повідомлень: 24441 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 18:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: превентивно вымерли?

2. тогда ж ещё "дельта-ковида" превентивно вымерли?2. тогда ж ещё "дельта-ковида"

Дельта, не дельта... Она просто сильнее прилипает и немного тяжелее проходит (наверное). Но после очередной весенней волны много переболело и имеют свежий иммунитет. Как обычно, переболели самые активные разносчики. Домашние хомячки как сидели дома , так и сидят,от кого им заражаться, если разносчики не болеют.



Когда ослабнет иммунитет у активных, а заодно совпадет школа, вузы, выход из сезона отпусков - получим, возможно.А может и нет.



Вообще, я не понимаю этих визгов "а вот у нас (или ещё у кого-то, не важно) нет вспышки,значит нет никакого Ковид,значит выфсеврети".

Можно, конечно,поискать причины,почему у кого-то нет,вдруг удастся извлечь полезный опыт. Но факт того,что почти у всех есть- говорит о том,что он есть, и необходимо принимать меры для нераспространения его у нас. Дельта, не дельта... Она просто сильнее прилипает и немного тяжелее проходит (наверное). Но после очередной весенней волны много переболело и имеют свежий иммунитет. Как обычно, переболели самые активные разносчики. Домашние хомячки как сидели дома , так и сидят,от кого им заражаться, если разносчики не болеют.Когда ослабнет иммунитет у активных, а заодно совпадет школа, вузы, выход из сезона отпусков - получим, возможно.А может и нет.Вообще, я не понимаю этих визгов "а вот у нас (или ещё у кого-то, не важно) нет вспышки,значит нет никакого Ковид,значит выфсеврети".Можно, конечно,поискать причины,почему у кого-то нет,вдруг удастся извлечь полезный опыт. Но факт того,что почти у всех есть- говорит о том,что он есть, и необходимо принимать меры для нераспространения его у нас. Hotab

Повідомлень: 4174 З нами з: 15.02.09 Подякував: 200 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лип, 2021 18:44 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Будівельник

Який ще раз?

І головне навіщо???

Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний. БудівельникЯкий ще раз?І головне навіщо???Вам ніхто не стверджував, що багатий обов'язково дурний. Ой розумничка...

Тепер признаєш що твої вислови

тупе заробляння грошей - це від злості і зависті?

А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?

Чи будуть якісь інші пояснення? Ой розумничка...Тепер признаєш що твої вислови- це від злості і зависті?А взагалі ти вважаєш основну масу багатих(крім кількох процентів злодіїв)-людьми які розумніші від оточуючих і критерієм цієї розумності є їх в десятки разів більші статки від тих хто виявився дурнішим?Чи будуть якісь інші пояснення?

Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то?

Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі.

До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки.

Тобто без тяги до справи, яку любиш.

Аби чим займатися для заробляння грошів.



І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене.

Йди на політгілку. Вилікую.

Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе. Ну і навіщо ти це своє маніпулювання сюди тягнеш-то?Я тобі пояснював вже, що *тупе* відносилося саме до твого заробляння грошей, а не взагалі.До того, як ти стрибав від прапорщика, до будинків і до продажу горілки.Тобто без тяги до справи, яку любиш.Аби чим займатися для заробляння грошів.І так красиво перевів з предмету, який пхав ЛАДу, на мене.Йди на політгілку. Вилікую.Твій вимір розуму в статках -- це ознака відсутності розуму в тебе. 1 Так як я не можу стверджувати що в тебе є кого лікувати (ти жодного разу не писав ні про живих ні про резинових) , то я порекомендую тобі піти полікувати тих хто в тебе є, а за моє здоровья не переживай

2 Уточнююче запитання яке повязане з допомогою/статками/розумом

а - кому допомагають? бідним чи багатим?

б - хто розумніший? ті хто допомагає чи ті кому допомагають?



А тепер зєднай а і б

3 Зєднав?

Що вийшло?

А тепер ти погоджуєшся що станом на зараз я допомагаю тобі а не навпаки?

І хто тоді я і хто ти? 1 Так як я не можу стверджувати що в тебе є кого лікувати (ти жодного разу не писав ні про живих ні про резинових) , то я порекомендую тобі піти полікувати тих хто в тебе є, а за моє здоровья не переживай2 Уточнююче запитання яке повязане з допомогою/статками/розумома - кому допомагають? бідним чи багатим?б - хто розумніший? ті хто допомагає чи ті кому допомагають?А тепер зєднай а і б3 Зєднав?Що вийшло?А тепер ти погоджуєшся що станом на зараз я допомагаю тобі а не навпаки?І хто тоді я і хто ти? budivelnik

Повідомлень: 24648 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3394339533963397> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7565 1857006

ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41