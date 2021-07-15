Какая должна быть паника?? Собаки трупы не таскают. Вот в условном Питере умирает обычно 160 чел в день. А сейчас +100 ещё. Ну сожгут ещё плюс сто. Делов то. Паники нет нигде. Жмуры есть.
Вообще, все эти события можна воспринимать по разному.
Помните пожар в доме престарелых в Харькове? Сгорело 15 человек. День жалобы,страна в ужасе,расследования, найти виновных, всех наказать.
В условном апреле 2021 года, когда 20 тыс "лишних" смертей, это сгорело 1000 домов престарелых за месяц, или 33 ежедневно . А скорби то и нет.
Такая парадоксальная штука наша психика.