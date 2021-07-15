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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3394339533963397

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 29
Мені вже зробили щеплення
45%
13
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Говорит всё спокойно и никакой паники нет.

Какая должна быть паника?? Собаки трупы не таскают. Вот в условном Питере умирает обычно 160 чел в день. А сейчас +100 ещё. Ну сожгут ещё плюс сто. Делов то. Паники нет нигде. Жмуры есть.
Вообще, все эти события можна воспринимать по разному.
Помните пожар в доме престарелых в Харькове? Сгорело 15 человек. День жалобы,страна в ужасе,расследования, найти виновных, всех наказать.

В условном апреле 2021 года, когда 20 тыс "лишних" смертей, это сгорело 1000 домов престарелых за месяц, или 33 ежедневно . А скорби то и нет.
Такая парадоксальная штука наша психика.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лип, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:53

Будівельник
Ти генерити ще тут дурню (глупость) тепер будеш?

Не вигадуй чергову дурню. Через єралашик.
Ти мені абсолютно нічим не допомагаєш.
Розберись з визначенням поняття *допомога", потім застосовуй.
Все, йди лісом, з цим офтопом тут.
detroytred
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