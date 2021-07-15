roberto dark написав:Говорит всё спокойно и никакой паники нет.
Какая должна быть паника?? Собаки трупы не таскают. Вот в условном Питере умирает обычно 160 чел в день. А сейчас +100 ещё. Ну сожгут ещё плюс сто. Делов то. Паники нет нигде. Жмуры есть. Вообще, все эти события можна воспринимать по разному. Помните пожар в доме престарелых в Харькове? Сгорело 15 человек. День жалобы,страна в ужасе,расследования, найти виновных, всех наказать.
В условном апреле 2021 года, когда 20 тыс "лишних" смертей, это сгорело 1000 домов престарелых за месяц, или 33 ежедневно . А скорби то и нет. Такая парадоксальная штука наша психика.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лип, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Спутник кстати не так уж и плох если не врут конечно. Но только ж прививаться нужно
И на данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. Большинство из этих пациентов - это те, которые получили первый компонент",- сказал Проценко, отвечая на вопрос, сколько привившихся человек были госпитализированы с коронавирусом и сколько компонентов вакцины они получили к моменту болезни. Он добавил, что с декабря по сегодняшний день в Коммунарке пролечили около 23 280 пациентов.
budivelnik написав:1 Так як я не можу стверджувати що в тебе є кого лікувати (ти жодного разу не писав ні про живих ні про резинових) , то я порекомендую тобі піти полікувати тих хто в тебе є, а за моє здоровья не переживай 2 Уточнююче запитання яке повязане з допомогою/статками/розумом а - кому допомагають? бідним чи багатим? б - хто розумніший? ті хто допомагає чи ті кому допомагають?
А тепер зєднай а і б 3 Зєднав? Що вийшло? А тепер ти погоджуєшся що станом на зараз я допомагаю тобі а не навпаки? І хто тоді я і хто ти?
Будівельник Ти генерити ще тут дурню (глупость) тепер будеш?
Не вигадуй чергову дурню. Через єралашик. Ти мені абсолютно нічим не допомагаєш. Розберись з визначенням поняття *допомога", потім застосовуй. Все, йди лісом, з цим офтопом тут.
Підсумовуємо На питання кому допомагають бідним чи багатим Дейтрот не зміг пересилити себе і відповісти що бідним На питання хто розумніший, той хто допомагає чи той кому допомагають Дейтройт не зміг пересилити себе і признати що ті кому допомагають-дурніші(менш пристосовані до життя) ніж ті кому допомагають Так само Дейтройт не зміг признати Що станом на сьогодні він живе на пенсію яка формується виплатами податків працюючих
Можна зробити висновок Дейтройт так і не признав що багаті(краще пристосовані до життя) через податки допомагають бідним(гірше пристосованим до життя) звести кінці з кінцями.А раз так, то багаті розумніші від бідних. І капіталізм на відміну від соціалізму чи комунізму,якраз і побудований на тому що процвітає той хто сам за себе дбає,а не той хто чекає поки про нього подбають... Тому в соціалізмі-правильною є ситуація коли під плінтус вакцинації заганяють всіх В капіталізмі це вирішується по іншому В країнах в яких надлишок ресурсів - вакцинують усіх...хто хоче В країнах де ресурсів мало - вакцинубть тільки тих, хто а - хоче б - є в групі 60+
Будівельник До чого ж ти дурний (глупый)... Пенсія -- це не допомога. Звідки ти взяв, що я живу на виключно пенсію? Прибрехав зі стелі. Навіть тільки пенсія суттєво вище межі бідності.
Ти знов і знов будуєш єралашики на несінитницях, своїх вигадках і брехні. Ось і весь підсумок.
Вчи визначення. Що таке пенсія, що таке соціальна допомога і т.д.
Ще раз нагадую: піди в 80-ту бригаду і розкажи майбутнім пенсіонерам про *багаті(краще пристосовані до життя) через податки допомагають бідним(гірше пристосованим до життя) звести кінці з кінцями.А раз так, то багаті розумніші від бідних.* Або лікарям, вчителям і т.д.
Дна дурні в тебе не існує. Хоча скоро можуть піти вже червоні літери. Тоді наблизися.
Ти від пенсії, як багатий, відмовишся?)) Щоб тобі, бідному, по-твоєму єралашечному, не допомагали багаті й розумініші.
Не знаю й знати нінащо, що там з вакцінацією в країнах соціалізму, а те, як вакцінують в ринкових демократичних країнах --- ти Адмірал...
Залишилось в черговий раз поговорити про смертність загальну і від короновірусу Тут є один,який бере статтю в німецькому журналі де написано приблизно наступне Левова частка смертей від короновірусу в Німеччині відбувається в 81 року... В той час,коли середня тривалість життя в тій самій Німеччині - 80,57 року... На цьому наш невіглас і будує свої викрики.... Так от Вік смерті левова частка смертей від короновірусу в Україні також вищий від середнього віку смерті в Україні.. І тут нічого дивного, адже -90% смертей від корони -в групі 50+ -80% смертей від корони - в групі 60+ А середня тривалість життя - 72 роки... Тепер наш поверхапайко, побачивши смерть в групі 75+ від будь якої причини в Україні - буде кричати що цього не може бути,бо виходить що якийсь грип вбивши людину в 75 років...повисив середню тривалість життя.
budivelnik написав:Залишилось в черговий раз поговорити про смертність загальну і від короновірусу Тут є один,який бере статтю в німецькому журналі де написано приблизно наступне Левова частка смертей від короновірусу в Німеччині відбувається в 81 року... В той час,коли середня тривалість життя в тій самій Німеччині - 80,57 року... На цьому наш невіглас і будує свої викрики.... Так от Вік смерті левова частка смертей від короновірусу в Україні також вищий від середнього віку смерті в Україні.. І тут нічого дивного, адже -90% смертей від корони -в групі 50+ -80% смертей від корони - в групі 60+ А середня тривалість життя - 72 роки... Тепер наш поверхапайко, побачивши смерть в групі 75+ від будь якої причини в Україні - буде кричати що цього не може бути,бо виходить що якийсь грип вбивши людину в 75 років...повисив середню тривалість життя.
Ти знов перекрутив.
Свої зауваження тобі опоненти будують на твоїх єралашикових розрахунках і висновках. А не на статті.