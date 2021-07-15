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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:46
Но самое интересное, что наш прапорщик на коленке накидал табличку, где показал, что если средний возраст умерших от Ковид почти равен средней продолжительности жизни в Украине, то он "десь на 2 місяці скоротив тривалість життя".
Но что-то пример с Германией и Данией ему не зашёл: слишком тупо даже для него заявлять,что Ковид продлил жизнь в этих странах .
Тем более, что эти страны заявили о сокращении средней продолжительности жизни в стране. Хоть и умирали там реальные старики, старее средних.
detroytred написав:
Ти знов перекрутив.
Это даже хорошо. Как говорил "характернык", дурь каждого должна быть видна.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 лип, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:52
detroytred написав: budivelnik написав:
Залишилось в черговий раз поговорити про смертність загальну і від короновірусу
Тут є один,який бере статтю в німецькому журналі де написано приблизно наступнеЛевова частка смертей від короновірусу в Німеччині відбувається в 81 року...
В той час,коли середня тривалість життя в тій самій Німеччині - 80,57 року...
На цьому наш невіглас і будує свої викрики....
Так от
Вік смерті левова частка смертей від короновірусу в Україні також вищий від середнього віку смерті в Україні..
І тут нічого дивного, адже
-90% смертей від корони -в групі 50+
-80% смертей від корони - в групі 60+
А середня тривалість життя - 72 роки...
Тепер наш поверхапайко, побачивши смерть в групі 75+ від будь якої причини в Україні - буде кричати що цього не може бути,бо виходить що якийсь грип вбивши людину в 75 років...повисив середню тривалість життя.
Ти знов перекрутив.
Свої зауваження тобі опоненти будують на твоїх єралашикових розрахунках і висновках.
А не на статті.
Ну як ти *вмудряєшся* отак все перекручувати...
Бачиш, для того щоб довести ералашність...треба мати хоч якусь підготовку в
а - матаналізі
б - обробці статданних
в - логічних висновках..
Тому
Коли взяти не вірні статданні,та й ті з журналу, де відсутня чітка цифра і присутня припускальна форма(левова - це скільки? це на підставі
100% смертей?
90% смертей
50%+1смерть?
Всі ці три значення мають право називатись переважною частиною)
Я ж у своїх розрахунках користуюсь табличками...і всі цифри вивожу враховуючи 100%..внесених в ці таблички.
Як думаєш
В кого вийде точніше
А хто заявить про єралашик?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:54
Hotab написав:
Но самое интересное, что наш прапорщик на коленке накидал табличку, где показал, что если средний возраст умерших от Ковид почти равен средней продолжительности жизни в Украине, то он "десь на 2 місяці скоротив тривалість життя".
Но что-то пример с Германией и Данией ему не зашёл: слишком тупо даже для него заявлять,что Ковид продлил жизнь в этих странах .
Тем более, что эти страны заявили о сокращении средней продолжительности жизни в стране. Хоть и умирали там реальные старики, старее средних.
Тепер він стверджує, що це Ви робили самі такі висновки зі статті, а не застосували його модель та висновок до цих країн.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:57
Загальний приклад
Тут частенько мене звинувачують в тому що я
а - дуже гнучко оперую данними
б - дуже гнучко змінюю професії....
Так це якраз і є та риса, яка допомагає мені обійти тих хто твердолобо йде ...в прірву,але з самого дитинства.
Такі ходунки гарно описуються висловом
А їжачки кололись,плакали,але жерли кактус...
Поясню
Наприклад для того щоб відрізнити фекалії від чогось їстивного,я можу використати порівняння по наступним параметрам
а - температура
б - колір
в - консистенція
г - запах
А мої опоненти як правило використовують тільки один параметр
а - смак...
Ясно,що їх сильно засмучує, що я цей параметр не використав, а на підставі інших заявив що досліджувана речовина - гімно.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:02
detroytred написав:
Тепер він стверджує, що це Ви робили самі такі висновки зі статті,
Нам ли привыкать,что он всюду врёт.
Все это все равно завтра потрут, а так можно было бы потратить немного времени,чтоб макнуть в очередной раз его в его же ложь. Но лень. Кто тут не знает,что он всюду врёт? Та все знают)).
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 лип, 2021 21:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:03
Будівельник
Ти смієшся-тролиш?
Хотаб тоді користувався готовими цифрами зі статті. Вже вирахуваними і наданими фахівцями.
Ти ж суєш єралашні таблички, таку ж формулу і такий же висновок.
І наполягаєш, що вони правильні й точні.
Хотаб їх застосував до Німеччини, вийшло...
А ти після цього наявного вже стільки часу продовжуєш і продовжуєш генерити додатково несінитниці, вінегрети й перекручування.
Таким чином аргументуючи правильність своїх думок.
О Боги, ти вже знов до фекалій подався...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:06
detroytred написав:
А ти після цього наявного вже стільки часу продовжуєш і продовжуєш генерити додатково несінитниці, вінегрети й перекручування.
Вы только сейчас поняли, что он не обучаемый?))))
Я - давно))
В летной работе таких списывают. Ну а тут куда ж его денешь))). Будивельнык, которого мы заслужили.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:18
Hotab написав: detroytred написав:
А ти після цього наявного вже стільки часу продовжуєш і продовжуєш генерити додатково несінитниці, вінегрети й перекручування.
Вы только сейчас поняли, что он не обучаемый?))))
Я - давно))
В летной работе таких списывают. Ну а тут куда ж его денешь))). Будивельнык, которого мы заслужили.
Відверто скажу -- я все ж маю надію, що колись Будівельник хоч мимоходом роколиться навіщо він оце так робить.
Ну не вірю, що він не розуміє, яке дно б'є...
Бо пропонував йому по 5 куе. і зустрічаємося,перевіряємо по конкретних визначених позиціях хто прямо бреше.
Не по дискусійним питанням, а по однозначним твердженням, які перевірити можна однозначно.
Зливається, мільйонер...
Тобто чудово розуміє.
От мені й цікаво -- навіщо?
Таким виглядати... Да ще з реальними даними.
Там його продавці, сусіди,якщо знають його хоббі, мабуть під столами вкотре від сміху лежать.
Запитував його.
Так він щось про місію несе, боротьбу зі мною.
Може хворий? Так я не лікар, не визначу.
По досвіду - він зараз повинен перейти до самовизначення собі перемог над опонентами. Дивно, що червоних букв ще не було.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:29
detroytred написав:
Може хворий? Так я не лікар, не визначу.
Их много таких. Тратить себя на выяснение степени заболевания каждого из них? Тратить себя на социализацию и приведение к чувствам?? Танунаки...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:53
detroytred написав:
Хотаб тоді користувався готовими цифрами зі статті. Вже вирахуваними і наданими фахівцями.
1 Користуватись статтею,якщо є реальні цифри - якось не вірно
2 Ще раз
Я тоді перейшов по ссилці наданій хотабом і точно памятаю суть фрази...
Левова кількість смертей від коронавірусу у Німеччині була в людей з середнійм віком 81 рік...
3 Я зараз маю данні про середній вік смерті від коронавірусу в Німеччині від початку епідемії і по 06-07-2021
Можете самі пересвідчитись який середній вік смерті
Німеччина
вікова група _ населення _ померло ковід
0-9 ____ 7 588 635 _______ 14
10-19 ____ 7 705 657 _______ 11
20-29 ____ 9 800 607 ______ 82
30-39 ____ 10 646 445 ______ 238
40-49 ____ 10 426 257 _____ 708
50-59 ____ 13 474 166 _____ 3076
60-69 ____ 10 302 411 ____ 8280
70-79 ____ 7 685 929 ____ 18846
80-89 ____ 4 594 163 _____ 40472
90-100+ ____ 794 943 _____ 19181
Total known ____ 83 019 213 ____ 90908
Середній вік смерті - 81,2
А тепер скажіть
Смерть від усіх інших причин розподілилась в Німеччині так само?
Чи враховуючи автокатастрофи і інші нещасні випадки - смерті в групі 0-50 років у відсотках становлять більше чи менше значення?
Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+...
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