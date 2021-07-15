Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.
Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:00
Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.
Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07
detroytred
Якщо ти цієї ж поради прислухаєшся і на інших гілках(наприклад видалиш 5 повідомлень де ти з іншими обговорюєш коли я звільнився з збройних сил) я обіцяю про тебе не згадувати,за виключенням випадків коли ти знову почнеш своє брехня використовувати.
|