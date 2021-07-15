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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3396339733983399

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 30
Мені вже зробили щеплення
47%
14
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:00

Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.

Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07

detroytred
Якщо ти цієї ж поради прислухаєшся і на інших гілках(наприклад видалиш 5 повідомлень де ти з іншими обговорюєш коли я звільнився з збройних сил) я обіцяю про тебе не згадувати,за виключенням випадків коли ти знову почнеш своє брехня використовувати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:44

Будівельник
Нема там у мене брехні. Я наводив твої власні твердження про дві причини звільнення зі ЗС совка з цитат і посилання, де вони. Лише констатував факти.
Ти знов прибрехав про брехню в мене.

Капець, і ти мені ще умови ставиш.
Тебе лісом відправляють, а ти ... умови тулиш))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:46

  tumos написав:
  Hotab написав:Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
...Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?

Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )

Правозащитники опубликовали копию письма за подписью ВРИО командира ВЧ А2533 (воздушное командование «Схід», город Днепр) генерал-майора Олещука.
В письме требуется кардинально изменить ситуацию по вакцинации личного состава от коронавируса и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.
При этом нужно составить списки тех военнослужащих, которые отказались от вакцинации, и направить их на ВВК для выявления пригодности к прохождению военной службы.
Наконец, как указывает интернет-издание "Думская", ранее принудительной вакцинации от коронавируса подвергались военнослужащие, которые направлялись в зону ООС, и Военно-Морских Сил Украины.
https://ord-ua.com/2021/07/16/prinudite ... detelstva/
https://dumskaya.net/news/voennyh-prodo ... eb-147341/
https://dumskaya.net/news/dobrovolno-pr ... ko-141699/
https://dumskaya.net/news/voennosluzhas ... at-138958/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 01:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.

Вийшли?
Ukrainian
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