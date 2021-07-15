Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.
Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:00
Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.
Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07
detroytred
Якщо ти цієї ж поради прислухаєшся і на інших гілках(наприклад видалиш 5 повідомлень де ти з іншими обговорюєш коли я звільнився з збройних сил) я обіцяю про тебе не згадувати,за виключенням випадків коли ти знову почнеш своє брехня використовувати.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:44
Будівельник
Нема там у мене брехні. Я наводив твої власні твердження про дві причини звільнення зі ЗС совка з цитат і посилання, де вони. Лише констатував факти.
Ти знов прибрехав про брехню в мене.
Капець, і ти мені ще умови ставиш.
Тебе лісом відправляють, а ти ... умови тулиш))
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:46
Правозащитники опубликовали копию письма за подписью ВРИО командира ВЧ А2533 (воздушное командование «Схід», город Днепр) генерал-майора Олещука.
В письме требуется кардинально изменить ситуацию по вакцинации личного состава от коронавируса и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.
При этом нужно составить списки тех военнослужащих, которые отказались от вакцинации, и направить их на ВВК для выявления пригодности к прохождению военной службы.
Наконец, как указывает интернет-издание "Думская", ранее принудительной вакцинации от коронавируса подвергались военнослужащие, которые направлялись в зону ООС, и Военно-Морских Сил Украины.
Додано: Нед 18 лип, 2021 01:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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