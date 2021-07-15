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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3396339733983399

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 31
Мені вже зробили щеплення
45%
14
Не можу за станом здоров'я
10%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
10%
3
Ще в роздумах
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:00

Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.

Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07

detroytred
Якщо ти цієї ж поради прислухаєшся і на інших гілках(наприклад видалиш 5 повідомлень де ти з іншими обговорюєш коли я звільнився з збройних сил) я обіцяю про тебе не згадувати,за виключенням випадків коли ти знову почнеш своє брехня використовувати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:44

Будівельник
Нема там у мене брехні. Я наводив твої власні твердження про дві причини звільнення зі ЗС совка з цитат і посилання, де вони. Лише констатував факти.
Ти знов прибрехав про брехню в мене.

Капець, і ти мені ще умови ставиш.
Тебе лісом відправляють, а ти ... умови тулиш))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:46

  tumos написав:
  Hotab написав:Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
...Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?

Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )

Правозащитники опубликовали копию письма за подписью ВРИО командира ВЧ А2533 (воздушное командование «Схід», город Днепр) генерал-майора Олещука.
В письме требуется кардинально изменить ситуацию по вакцинации личного состава от коронавируса и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.
При этом нужно составить списки тех военнослужащих, которые отказались от вакцинации, и направить их на ВВК для выявления пригодности к прохождению военной службы.
Наконец, как указывает интернет-издание "Думская", ранее принудительной вакцинации от коронавируса подвергались военнослужащие, которые направлялись в зону ООС, и Военно-Морских Сил Украины.
https://ord-ua.com/2021/07/16/prinudite ... detelstva/
https://dumskaya.net/news/voennyh-prodo ... eb-147341/
https://dumskaya.net/news/dobrovolno-pr ... ko-141699/
https://dumskaya.net/news/voennosluzhas ... at-138958/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 01:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.

Вийшли?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 03:02

  Ukrainian написав:
  Igneus написав:и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.

Вийшли?

Сьогодні лише 18 липня - ще є час.
Однак, виходячи із того, що це розпочалося у лютому 2021 року, то, мабуть, не зовсім вдається:
https://dumskaya.net/news/komandovanie- ... ni-138018/

А чому б Вам особисто не запитати про це у письмовому зверненні до Головнокомандувача ЗСУ, бо стаття 40 Конституції України Вам це дозволяє!?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 1787#n1787
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:А чому б Вам особисто не запитати про це у письмовому зверненні до Головнокомандувача ЗСУ,

У нас есть быстрее путь. Igneus опросит знакомых военных пенсионеров , среди которых "почти никто не вакцинирован" и мы узнаем всю статистику)).

А "письмо" командующего "Схід" без каких-либо подписей и резолюций командира части, получившего его - это эпичненько. ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А супервакцинированная Великобритания продолжает гулять по красным спискам других стран. Это после того как Великобритания зачем-то повносила в свой красный список страны с уровнем заболения ниже чем у них самих.

Одновременно с этим гипернедовакцинированная Украина попала в зеленые списки Эстонии и Дании. Так победим короновирус, ура, товарищи!
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Так победим короновирус, ура, товарищи!

Как там в канале кличка дела? Ждём свежих сравнений по заболеваемости Киева и всей GB. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:17

  Hotab написав:
  Igneus написав:А чому б Вам особисто не запитати про це у письмовому зверненні до Головнокомандувача ЗСУ,

У нас есть быстрее путь. Igneus опросит знакомых военных пенсионеров , среди которых "почти никто не вакцинирован" и мы узнаем всю статистику)).

А "письмо" командующего "Схід" без каких-либо подписей и резолюций командира части, получившего его - это эпичненько. ))

Такого цирку й не вигадаєш))

ГК ЗСУ віддає Наказ, а той, хто його отримав (ТВО комчастини), замість того, щоб на підставі отриманого наказу для забезпечення його виконання віддати свій наказ, розпорядження підлеглим, як письменник, строчить листа з "вимогами" Головнокомандувача.

Звісно щось таке по вакцінації цілком можливо може й відбуватися, але навіщо-то правозахисникам отаку клоунаду вигадувати?
Що прям копію "листа")) отримали.

Мабуть самі на колінці зварганили, а гроші для джерела, яке наче злило їм "письмо", з замовника збили.
На консультації, щоб хоч якось форма цього "письма" відповідала реаліям, зекономили для своїх кишень.

Ну а повідомлення від Юлії15 зовсім за межами здорового глузду -- доводити особовому складу наче вимоги начальника університету по вакцінації і сказати також, що родичка генерала не хоче вакцинуватися.

Що вони там курять...
По Розпорядженню, який надала волонтер, є цікавий комент - на блаке МОУ распоряжение кого?
detroytred
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