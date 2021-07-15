Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.
Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 22:00
Будівельник
Танунаки...
Це добра порада мені після "дискусій" з тобою вже дається не перший раз.
Прислухаюсь.
Ти тільки дуже голосно про самовизначені перемоги не голоси.
Тихенько...
Бо й так забагато нас на гілці сьогодні.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07
detroytred
Якщо ти цієї ж поради прислухаєшся і на інших гілках(наприклад видалиш 5 повідомлень де ти з іншими обговорюєш коли я звільнився з збройних сил) я обіцяю про тебе не згадувати,за виключенням випадків коли ти знову почнеш своє брехня використовувати.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:44
Будівельник
Нема там у мене брехні. Я наводив твої власні твердження про дві причини звільнення зі ЗС совка з цитат і посилання, де вони. Лише констатував факти.
Ти знов прибрехав про брехню в мене.
Капець, і ти мені ще умови ставиш.
Тебе лісом відправляють, а ти ... умови тулиш))
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:46
Правозащитники опубликовали копию письма за подписью ВРИО командира ВЧ А2533 (воздушное командование «Схід», город Днепр) генерал-майора Олещука.
В письме требуется кардинально изменить ситуацию по вакцинации личного состава от коронавируса и к 24 июля 2021 года выйти на показатель 72%.
При этом нужно составить списки тех военнослужащих, которые отказались от вакцинации, и направить их на ВВК для выявления пригодности к прохождению военной службы.
Наконец, как указывает интернет-издание "Думская", ранее принудительной вакцинации от коронавируса подвергались военнослужащие, которые направлялись в зону ООС, и Военно-Морских Сил Украины.
Додано: Нед 18 лип, 2021 01:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 18 лип, 2021 03:02
Сьогодні лише 18 липня - ще є час.
Однак, виходячи із того, що це розпочалося у лютому 2021 року, то, мабуть, не зовсім вдається:
А чому б Вам особисто не запитати про це у письмовому зверненні до Головнокомандувача ЗСУ, бо стаття 40 Конституції України Вам це дозволяє!?
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас есть быстрее путь. Igneus опросит знакомых военных пенсионеров , среди которых "почти никто не вакцинирован" и мы узнаем всю статистику)).
А "письмо" командующего "Схід" без каких-либо подписей и резолюций командира части, получившего его - это эпичненько. ))
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А супервакцинированная Великобритания продолжает гулять по красным спискам других стран. Это после того как Великобритания зачем-то повносила в свой красный список страны с уровнем заболения ниже чем у них самих.
Одновременно с этим гипернедовакцинированная Украина попала в зеленые списки Эстонии и Дании. Так победим короновирус, ура, товарищи!
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 18 лип, 2021 08:17
Такого цирку й не вигадаєш))
ГК ЗСУ віддає Наказ, а той, хто його отримав (ТВО комчастини), замість того, щоб на підставі отриманого наказу для забезпечення його виконання віддати свій наказ, розпорядження підлеглим, як письменник, строчить листа з "вимогами" Головнокомандувача.
Звісно щось таке по вакцінації цілком можливо може й відбуватися, але навіщо-то правозахисникам отаку клоунаду вигадувати?
Що прям копію "листа")) отримали.
Мабуть самі на колінці зварганили, а гроші для джерела, яке наче злило їм "письмо", з замовника збили.
На консультації, щоб хоч якось форма цього "письма" відповідала реаліям, зекономили для своїх кишень.
Ну а повідомлення від Юлії15 зовсім за межами здорового глузду -- доводити особовому складу наче вимоги начальника університету по вакцінації і сказати також, що родичка генерала не хоче вакцинуватися.
Що вони там курять...
По Розпорядженню, який надала волонтер, є цікавий комент - на блаке МОУ распоряжение кого?
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