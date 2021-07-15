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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3397339833993400 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 32 Мені вже зробили щеплення 44% 14 Не можу за станом здоров'я 9% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 6% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 4 Ще в роздумах 9% 3 Всього голосів : 32 Додано: Нед 18 лип, 2021 09:46 Starikan написав: Igneus написав: Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки:

«Украинские ученые разработали справку от коронавируса!

Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда.

Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ.

Но не волнуйтесь, работа продолжается…»

https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/ Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки:«Украинские ученые разработали справку от коронавируса!Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда.Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ.Но не волнуйтесь, работа продолжается…»

М.дак М.дак

Вы ещё открываете его ссылки? Вы ещё открываете его ссылки? ЛАД 2 Повідомлень: 19040 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4783 раз. Подякували: 4432 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 10:01 budivelnik написав: ...треба мати хоч якусь підготовку в

а - матаналізі

б - обробці статданних

в - логічних висновках..

.... ...треба мати хоч якусь підготовку ва - матаналізіб - обробці статданнихв - логічних висновках......

Простите, можно уточнить, где Вы всё это изучали? Простите, можно уточнить, где Вы всё это изучали? ЛАД 2 Повідомлень: 19040 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4783 раз. Подякували: 4432 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 10:05 budivelnik написав: ......

Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+... ......Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і...

??? ??? ЛАД 2 Повідомлень: 19040 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4783 раз. Подякували: 4432 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 10:16 ЛАД написав: budivelnik написав: 3 Я зараз маю данні про середній вік смерті від коронавірусу в Німеччині від початку епідемії і по 06-07-2021

Можете самі пересвідчитись який середній вік смерті

Німеччина

вікова група _ населення _ померло ковід

0-9 ____ 7 588 635 _______ 14

10-19 ____ 7 705 657 _______ 11

20-29 ____ 9 800 607 ______ 82

30-39 ____ 10 646 445 ______ 238

40-49 ____ 10 426 257 _____ 708

50-59 ____ 13 474 166 _____ 3076

60-69 ____ 10 302 411 ____ 8280

70-79 ____ 7 685 929 ____ 18846

80-89 ____ 4 594 163 _____ 40472

90-100+ ____ 794 943 _____ 19181

Total known ____ 83 019 213 ____ 90908

Середній вік смерті - 81,2

А тепер скажіть

Смерть від усіх інших причин розподілилась в Німеччині так само?

Чи враховуючи автокатастрофи і інші нещасні випадки - смерті в групі 0-50 років у відсотках становлять більше чи менше значення?

Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+... 3 Я зараз маю данні про середній вік смерті від коронавірусу в Німеччині від початку епідемії і по 06-07-2021Можете самі пересвідчитись який середній вік смертіНімеччинавікова група _ населення _ померло ковід0-9 ____ 7 588 635 _______ 1410-19 ____ 7 705 657 _______ 1120-29 ____ 9 800 607 ______ 8230-39 ____ 10 646 445 ______ 23840-49 ____ 10 426 257 _____ 70850-59 ____ 13 474 166 _____ 307660-69 ____ 10 302 411 ____ 828070-79 ____ 7 685 929 ____ 1884680-89 ____ 4 594 163 _____ 4047290-100+ ____ 794 943 _____ 19181Total known ____ 83 019 213 ____ 90908Середній вік смерті - 81,2А тепер скажітьСмерть від усіх інших причин розподілилась в Німеччині так само?Чи враховуючи автокатастрофи і інші нещасні випадки - смерті в групі 0-50 років у відсотках становлять більше чи менше значення?Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+...

??? ??? 1 В Львівському Політехнічному Інституті.

Там були і основи матаналізу і статистика...

Основи логіки вивчав на протязі життя самостійно

2 Трошки не вірно виразився, що й викликало швидше за все Ваше здивувавння

Кількість смертей від ковіду в Німеччині в групі

0-49 років становить 14+11++82+238+708=1053, 1053/90908=1,16%

Автоматично в групі 50+ ,кількість смертей становить 100%-1,16=98,84% 1 В Львівському Політехнічному Інституті.Там були і основи матаналізу і статистика...Основи логіки вивчав на протязі життя самостійно2 Трошки не вірно виразився, що й викликало швидше за все Ваше здивувавнняКількість смертей від ковіду в Німеччині в групі0-49 років становить 14+11++82+238+708=1053, 1053/90908=1,16%Автоматично в групі 50+ ,кількість смертей становить 100%-1,16=98,84% budivelnik

Повідомлень: 24656 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 10:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Львівському Політехнічному Інституті. Львівському Політехнічному Інституті.

Жаль, что там на заочке не рассказали, что когда берешь группу 40-49 лет, то для расчетов нельзя считать, что это 708 человек по 45 лет каждому. Это годится карандашом по штукатурке на стройке для подсчёта необходимого количества мешков сатенгипса. Потому что цена ошибки на стройке - "ну докупим потом ещё". А статисты считают каждого человека из 708 и возраст его смерти. Кроме того, статисты группу 90+лет тоже считают каждого, а не на глазок "ну пусть им было по 95 лет".

И потому у немецких статистов возраст умерших в среднем 83 года (о чем и было в статье) , а у Будивельныка "на штукатурке" 81.2 года.

Оно то может и не принципиально, но!! Но Будивельныка никак не дойдет, что в странах,где возраст умерших больше,чем средняя продолжительность,там тоже есть уменьшение средней продолжительности.

А в странах, где эти цифры совпали, там тоже спад и ещё сильнее. А не "пару місяців не дожили".



Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".

В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев. Что, собственно,и подтверждается тем, что даже в периоды затишья эпидемии не наблюдается просадки смертности ниже обычной нормы. Потому что эта просадка ожидается "через годы", а не месяцы. Жаль, что там на заочке не рассказали, что когда берешь группу 40-49 лет, то для расчетов нельзя считать, что это 708 человек по 45 лет каждому. Это годится карандашом по штукатурке на стройке для подсчёта необходимого количества мешков сатенгипса. Потому что цена ошибки на стройке - "ну докупим потом ещё". А статисты считают. Кроме того, статисты группу 90+лет тоже считают, а не на глазок "ну пусть им было по 95 лет".И потому у немецких статистов возраст умерших в среднем 83 года (о чем и было в статье) , а у Будивельныка "на штукатурке" 81.2 года.Оно то может и не принципиально, но!! Но Будивельныка никак не дойдет, что в странах,где возраст умерших больше,чем средняя продолжительность,там тоже есть уменьшение средней продолжительности.А в странах, где эти цифры совпали, там тоже спад и ещё сильнее. А не "пару місяців не дожили".Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев. Что, собственно,и подтверждается тем, что даже в периоды затишья эпидемии не наблюдается просадки смертности ниже обычной нормы. Потому что эта просадка ожидается "через годы", а не месяцы. Hotab

Повідомлень: 4182 З нами з: 15.02.09 Подякував: 200 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3397339833993400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41