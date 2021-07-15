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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3397339833993400

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 32
Мені вже зробили щеплення
44%
14
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
4
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:46

  Starikan написав:
  Igneus написав: Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки:
«Украинские ученые разработали справку от коронавируса!
Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда.
Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ.
Но не волнуйтесь, работа продолжается…»
https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/

М.дак :evil:

Вы ещё открываете его ссылки? :o
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:01

  budivelnik написав:...треба мати хоч якусь підготовку в
а - матаналізі
б - обробці статданних
в - логічних висновках..
....

Простите, можно уточнить, где Вы всё это изучали?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:05

  budivelnik написав:......
Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+...

??? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:16

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:3 Я зараз маю данні про середній вік смерті від коронавірусу в Німеччині від початку епідемії і по 06-07-2021
Можете самі пересвідчитись який середній вік смерті
Німеччина
вікова група _ населення _ померло ковід
0-9 ____ 7 588 635 _______ 14
10-19 ____ 7 705 657 _______ 11
20-29 ____ 9 800 607 ______ 82
30-39 ____ 10 646 445 ______ 238
40-49 ____ 10 426 257 _____ 708
50-59 ____ 13 474 166 _____ 3076
60-69 ____ 10 302 411 ____ 8280
70-79 ____ 7 685 929 ____ 18846
80-89 ____ 4 594 163 _____ 40472
90-100+ ____ 794 943 _____ 19181
Total known ____ 83 019 213 ____ 90908
Середній вік смерті - 81,2
А тепер скажіть
Смерть від усіх інших причин розподілилась в Німеччині так само?
Чи враховуючи автокатастрофи і інші нещасні випадки - смерті в групі 0-50 років у відсотках становлять більше чи менше значення?
Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+...

??? :shock:
1 В Львівському Політехнічному Інституті.
Там були і основи матаналізу і статистика...
Основи логіки вивчав на протязі життя самостійно
2 Трошки не вірно виразився, що й викликало швидше за все Ваше здивувавння
Кількість смертей від ковіду в Німеччині в групі
0-49 років становить 14+11++82+238+708=1053, 1053/90908=1,16%
Автоматично в групі 50+ ,кількість смертей становить 100%-1,16=98,84%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Львівському Політехнічному Інституті.

Жаль, что там на заочке не рассказали, что когда берешь группу 40-49 лет, то для расчетов нельзя считать, что это 708 человек по 45 лет каждому. Это годится карандашом по штукатурке на стройке для подсчёта необходимого количества мешков сатенгипса. Потому что цена ошибки на стройке - "ну докупим потом ещё". А статисты считают каждого человека из 708 и возраст его смерти. Кроме того, статисты группу 90+лет тоже считают каждого, а не на глазок "ну пусть им было по 95 лет".
И потому у немецких статистов возраст умерших в среднем 83 года (о чем и было в статье) , а у Будивельныка "на штукатурке" 81.2 года.
Оно то может и не принципиально, но!! Но Будивельныка никак не дойдет, что в странах,где возраст умерших больше,чем средняя продолжительность,там тоже есть уменьшение средней продолжительности.
А в странах, где эти цифры совпали, там тоже спад и ещё сильнее. А не "пару місяців не дожили".

Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".
В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев. Что, собственно,и подтверждается тем, что даже в периоды затишья эпидемии не наблюдается просадки смертности ниже обычной нормы. Потому что эта просадка ожидается "через годы", а не месяцы.
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