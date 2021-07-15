Додано: Нед 18 лип, 2021 10:32

budivelnik написав: Львівському Політехнічному Інституті. Львівському Політехнічному Інституті.

Жаль, что там на заочке не рассказали, что когда берешь группу 40-49 лет, то для расчетов нельзя считать, что это 708 человек по 45 лет каждому. Это годится карандашом по штукатурке на стройке для подсчёта необходимого количества мешков сатенгипса. Потому что цена ошибки на стройке - "ну докупим потом ещё". А статисты считают. (а там может оказаться, что в большинстве им было по 49 лет). Кроме того, статисты группу 90+лет тоже считают, а не на глазок "ну пусть им было по 95 лет". Потому что там есть и по 110 лет.И потому у немецких статистов возраст умерших в среднем 83 года (о чем и было в статье) , а у Будивельныка "на штукатурке" 81.2 года.Оно то может и не принципиально, но!! До Будивельныка никак не дойдет, что в странах,где возраст умерших больше,чем средняя продолжительность,там тоже есть уменьшение средней продолжительности.А в странах, где эти цифры совпали, там тоже спад и ещё сильнее. А не "пару місяців не дожили".Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев. Что, собственно,и подтверждается тем, что даже в периоды затишья эпидемии за счёт ранее умерших не наблюдается просадки смертности ниже обычной нормы. Потому что эта просадка ожидается "через годы", а не месяцы.