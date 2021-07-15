Igneus написав: Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки: «Украинские ученые разработали справку от коронавируса! Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда. Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ. Но не волнуйтесь, работа продолжается…» https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/
budivelnik написав:3 Я зараз маю данні про середній вік смерті від коронавірусу в Німеччині від початку епідемії і по 06-07-2021 Можете самі пересвідчитись який середній вік смерті Німеччина вікова група _ населення _ померло ковід 0-9 ____ 7 588 635 _______ 14 10-19 ____ 7 705 657 _______ 11 20-29 ____ 9 800 607 ______ 82 30-39 ____ 10 646 445 ______ 238 40-49 ____ 10 426 257 _____ 708 50-59 ____ 13 474 166 _____ 3076 60-69 ____ 10 302 411 ____ 8280 70-79 ____ 7 685 929 ____ 18846 80-89 ____ 4 594 163 _____ 40472 90-100+ ____ 794 943 _____ 19181 Total known ____ 83 019 213 ____ 90908 Середній вік смерті - 81,2 А тепер скажіть Смерть від усіх інших причин розподілилась в Німеччині так само? Чи враховуючи автокатастрофи і інші нещасні випадки - смерті в групі 0-50 років у відсотках становлять більше чи менше значення? Для ковіду - в групі 0-50 - смертність 1,1% і 98,9% в групі 50+...
???
1 В Львівському Політехнічному Інституті. Там були і основи матаналізу і статистика... Основи логіки вивчав на протязі життя самостійно 2 Трошки не вірно виразився, що й викликало швидше за все Ваше здивувавння Кількість смертей від ковіду в Німеччині в групі 0-49 років становить 14+11++82+238+708=1053, 1053/90908=1,16% Автоматично в групі 50+ ,кількість смертей становить 100%-1,16=98,84%
Жаль, что там на заочке не рассказали, что когда берешь группу 40-49 лет, то для расчетов нельзя считать, что это 708 человек по 45 лет каждому. Это годится карандашом по штукатурке на стройке для подсчёта необходимого количества мешков сатенгипса. Потому что цена ошибки на стройке - "ну докупим потом ещё". А статисты считают каждого человека из 708 и возраст его смерти. (а там может оказаться, что в большинстве им было по 49 лет). Кроме того, статисты группу 90+лет тоже считают каждого, а не на глазок "ну пусть им было по 95 лет". Потому что там есть и по 110 лет. И потому у немецких статистов возраст умерших в среднем 83 года (о чем и было в статье) , а у Будивельныка "на штукатурке" 81.2 года. Оно то может и не принципиально, но!! До Будивельныка никак не дойдет, что в странах,где возраст умерших больше,чем средняя продолжительность,там тоже есть уменьшение средней продолжительности. А в странах, где эти цифры совпали, там тоже спад и ещё сильнее. А не "пару місяців не дожили".
Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет". В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев. Что, собственно,и подтверждается тем, что даже в периоды затишья эпидемии за счёт ранее умерших не наблюдается просадки смертности ниже обычной нормы. Потому что эта просадка ожидается "через годы", а не месяцы.
Ще треба, мабуть в десяте, нагадати почати з абетки. З того, що середня очікувана тривалість життя новонародженого (0 років) і 10, 20 ... а також головне 50, 60, 70, 80 це різні величини.
Будівельнику не хочеться вивчити спочатку абетку, тому й виникають отакі єралашики. Коли дорослій людині місяцями, роками доводять наявне елементарне, що 2*2=4. Він же у відповідь сипе таблички, формули від себе та аргументи аля про дурня, який якщо не зрозуміє (його єралашику), так збреше.
Користувався б тоді готовими даними і головне висновками від фахівців, так ні - свою правду) тулить.
detroytred , да,я забыл упомянуть и об этом огромном пробеле нашего математика. Действительно, цифра 71.5 (ожидаемая продолжительность жизни, ОПЖ) - это цифра при рождении. С течением лет эта цифра меняется в большую сторону, потому что человек успешно проходит опасные этапы человеческой жизни: не умер до одного года, не разбился подростком на мотоцикле или не сломал хребет прыгая в реку. Это отображают таблицы демографов: ОПЖ у каждой возрастной группы свой, с годами - выше.
Потому это ко всему не только бестолково, но и безграмотно прикручивать к умирающему дедушке 71.5 год ОПЖ для новорожденного. Ну ничего не поделать. Будивельнык такой у нас, другого нет.
Hotab написав:Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет". В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев.
Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.
П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, что более 80 % людей, которые переболели легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя. Причем эти антитела могут бороться с новым вариантам вируса - альфа- и дельта-штаммами. Те, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет. Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет.
Hotab Так я пам'ятаю, як Ви йому після пояснень навіть скани табличок надавали. Куди ж наявніше. Тут школяр просто подивиться й зрозуміє. Він же тільки у відповідь нові свої аргументи генерує на захист свого висновку, який йому імпонує.