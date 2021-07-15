fler написав:
Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.
П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, что более 80 % людей, которые переболели легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя. Причем эти антитела могут бороться с новым вариантам вируса - альфа- и дельта-штаммами. Те, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет.
Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет.
Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. После вакцинации более 100 млн.человек смертность ушла в нижнее пике где прошла вакцинация, умерло может максимум 100 которых собирают Флэры и Вкладчики со всех возможных сайтов и групп.
Болезнь забрала 4 млн., болеют долго, дорого, под ИВЛ, в завал не хватает кислорода, чьи-то родные умирают в скорых пока ищут место
Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Прям вижу Хэппи Фэмили мы все переболели, закопали бабушку/папу/маму/ребенка(да, Флэр, детей умерших несмотря на табличку будивельника, который уверен что только старики того, тоже как по мне перебор, и побольше, чем мальчиков в трусиках из Филадельфии) - счастливы...