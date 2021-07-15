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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3398339934003401 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 33 Мені вже зробили щеплення 42% 14 Не можу за станом здоров'я 9% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 6% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 15% 5 Ще в роздумах 9% 3 Всього голосів : 33 Додано: Нед 18 лип, 2021 12:25 fler написав: Hotab написав: Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".

В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев. Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев.



Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.



П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, что более 80 % людей, которые переболели легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя. Причем эти антитела могут бороться с новым вариантам вируса - альфа- и дельта-штаммами. Те, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет.

Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет. Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, чтоТе, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет.Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет.

Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. После вакцинации более 100 млн.человек смертность ушла в нижнее пике где прошла вакцинация, умерло может максимум 100 которых собирают Флэры и Вкладчики со всех возможных сайтов и групп.



Болезнь забрала 4 млн., болеют долго, дорого, под ИВЛ, в завал не хватает кислорода, чьи-то родные умирают в скорых пока ищут место



Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Прям вижу Хэппи Фэмили мы все переболели, закопали бабушку/папу/маму/ребенка(да, Флэр, детей умерших несмотря на табличку будивельника, который уверен что только старики того, тоже как по мне перебор, и побольше, чем мальчиков в трусиках из Филадельфии) - счастливы... Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. После вакцинации более 100 млн.человек смертность ушла в нижнее пике где прошла вакцинация, умерло может максимум 100 которых собирают Флэры и Вкладчики со всех возможных сайтов и групп.Болезнь забрала 4 млн., болеют долго, дорого, под ИВЛ, в завал не хватает кислорода, чьи-то родные умирают в скорых пока ищут местоДа, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Прям вижу Хэппи Фэмили мы все переболели, закопали бабушку/папу/маму/ребенка(да, Флэр, детей умерших несмотря на табличку будивельника, который уверен что только старики того, тоже как по мне перебор, и побольше, чем мальчиков в трусиках из Филадельфии) - счастливы... stm

Повідомлень: 2874 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 13:24 stm написав: Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб.

Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб.Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит...



Мда. Уровень культуры, как и уровень познания

На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен? Мда. Уровень культуры, как и уровень познанияНа этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен? fler

Повідомлень: 1770 З нами з: 07.08.09 Подякував: 505 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 13:35 Израиль признал бесполезности вакцины Pfizer в борьбе с новым штампом короновирусом. Ниже официальные данные с сайта Министерства Здравохранения Израиля. Более 80% заболевших в третью волну - вакцинированные двумя уколами.









Особенно примечательна полоска

hosp no vacc

по сравнению с другими Особенно примечательна полоскаhosp no vaccпо сравнению с другими Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14944 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8100 раз. Подякували: 3914 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3398339934003401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41