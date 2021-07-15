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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3398339934003401

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 33
Мені вже зробили щеплення
42%
14
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
5
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:25

  fler написав:
  Hotab написав:Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".
В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев.


Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.

П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, что более 80 % людей, которые переболели легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя. Причем эти антитела могут бороться с новым вариантам вируса - альфа- и дельта-штаммами. Те, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет.
Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет.

Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. После вакцинации более 100 млн.человек смертность ушла в нижнее пике где прошла вакцинация, умерло может максимум 100 которых собирают Флэры и Вкладчики со всех возможных сайтов и групп.

Болезнь забрала 4 млн., болеют долго, дорого, под ИВЛ, в завал не хватает кислорода, чьи-то родные умирают в скорых пока ищут место ;)

Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Прям вижу Хэппи Фэмили мы все переболели, закопали бабушку/папу/маму/ребенка(да, Флэр, детей умерших несмотря на табличку будивельника, который уверен что только старики того, тоже как по мне перебор, и побольше, чем мальчиков в трусиках из Филадельфии) - счастливы...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:24

  stm написав:Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб.
Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит...


Мда. Уровень культуры, как и уровень познания :roll:
На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:35

Израиль признал бесполезности вакцины Pfizer в борьбе с новым штампом короновирусом. Ниже официальные данные с сайта Министерства Здравохранения Израиля. Более 80% заболевших в третью волну - вакцинированные двумя уколами.


Зображення


Особенно примечательна полоска
hosp no vacc
по сравнению с другими
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