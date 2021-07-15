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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 33
Мені вже зробили щеплення
42%
14
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
5
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:25

  fler написав:
  Hotab написав:Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет".
В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев.


Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.

П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, что более 80 % людей, которые переболели легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя. Причем эти антитела могут бороться с новым вариантам вируса - альфа- и дельта-штаммами. Те, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет.
Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет.

Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. После вакцинации более 100 млн.человек смертность ушла в нижнее пике где прошла вакцинация, умерло может максимум 100 которых собирают Флэры и Вкладчики со всех возможных сайтов и групп.

Болезнь забрала 4 млн., болеют долго, дорого, под ИВЛ, в завал не хватает кислорода, чьи-то родные умирают в скорых пока ищут место ;)

Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Прям вижу Хэппи Фэмили мы все переболели, закопали бабушку/папу/маму/ребенка(да, Флэр, детей умерших несмотря на табличку будивельника, который уверен что только старики того, тоже как по мне перебор, и побольше, чем мальчиков в трусиках из Филадельфии) - счастливы...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:24

  stm написав:Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб.
Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит...


Мда. Уровень культуры, как и уровень познания :roll:
На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:35

Израиль признал бесполезности вакцины Pfizer в борьбе с новым штампом короновирусом. Ниже официальные данные с сайта Министерства Здравохранения Израиля. Более 80% заболевших в третью волну - вакцинированные двумя уколами.


Зображення


Особенно примечательна полоска
hosp no vacc
по сравнению с другими
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:42

Зображення


Это Израиль,который якобы что-то "признал" :lol:



Зображення
Это забордюрье,которое не признавало и не кололо))))



Особенно примечательна полоска
hosp no vacc
по сравнению с другими




Особенно примечательно, что не все как вкладчик воспринимают инфо буквально не умея анализировать.

Большинство людей поняло, что непривитая молодежь и без вакцинации на стац попадает в разы меньше,чем привитые старики
Попытки все жалче)))

Вкладчик своих адептов уж совсем за дураков держит,кормя их откровенным дермецом))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:59

У Хотаба только и разговоров, что о забордюрье :)

А вы посмотрите ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶г̶о̶с̶д̶о̶л̶г̶ ̶у̶ ̶С̶Ш̶А̶ как вымирает забордюрье! :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:05

  Вкладчик1234 написав:У Хотаба только и разговоров, что о забордюрье :)

А вы посмотрите ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶г̶о̶с̶д̶о̶л̶г̶ ̶у̶ ̶С̶Ш̶А̶ как вымирает забордюрье! :)

Ну так есть ряд стран, которых накрыл Ковид. И те ,и другие, хорошо так болеют.
Только вакцинированные просто болеют, невакцинированное забордюрье ставит опыты с рекордами смертности. Почему бы не помакать этим адептов собственного иммунитета))


Тем более, что они так нелепо огрызаются,но никак не могут перекрыть тот факт, что на душу населения в забордюрье в 50 раз больше ежедневно умирает от Ковид. И это только официально, а ведь мы то знаем.... :lol:

Тут даже "мальчик в трусиках" совсем уж неубедительно как-то перед тысячами жмуров из-за непрививки))

Вкладчик своих адептов уж совсем за дураков держит,кормя их откровенным дермецом))


О, Флер уже в две щеки прикушкала дерьмеца, ей зашло и без специй))

Хотя.. возможно это "кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку" :mrgreen: ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:17

  Hotab написав:Большинство людей поняло, что непривитая молодежь и без вакцинации на стац попадает в разы меньше,чем привитые старики

Это мы как раз понимаем. А как объяснить высокую госпитализацию (по сравнению с числом заболевших)среди привитых? Они ж вроде как должны все болеть в легкой форме :roll: Или в Израиле так много стариков?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:17

  fler написав:
  stm написав:Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб.
Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит...


Мда. Уровень культуры, как и уровень познания :roll:
На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?

Флер, Израиль и Германия - моя культура. РФ и Бразилия - ваша. Вот и всё знания и цифры которые сходятся. Выбор за каждым ;) Потом опять те выжившие из ваших сопли про рептилоидов разведут. Что конечно королевская семья и богатые вкололи себе, а Вас бедных обижают и недолюбливают, но заставить Вас нельзя, а не заставить тоже. Цуцванг. Хотя, мне приятно что статистика нас рассудит. После вакцинации умереть шанс уменьшается в разы, после приобретения болезни - увеличивается. Вот и все дела.
Как там ваш знакомый в реанимации после Пфайзера уже или 4 дня не прошло?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:19

Непонятно ещё много противоречий:
1. Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле, Британии, РФ, Турции, Индии, Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о̶
2. Подозрительно тихо на родине пфайзера :)
3. Любимое для Хотаба: почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль? Почему в РБ тихо как в Украине, а в РФ - наоборот? Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато: где видосы из больниц, моргов, крематориев? Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ? Где видео колонн "скорых"? А то вроде мрут и мрут - а кроме циферок в таблице никаких изменений нет
Добавлю:
3.1. У меня вообще сомнения в этих цифрах.
3.1.1 То ли медики накручивают себе "ковид-пакет"
3.1.2 То ли государство накручивает "чувство тревоги", с целью закручивания гаек
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 18 лип, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:22

Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...

Теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:

Бельгия;
Германия;
Дания;
Латвия;
Эстония (с 19 июля).

При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов.
Все медицинские документы должны быть переведены на английский язык. От тестов освобождены те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и имеет документальное подтверждение об этом, а также дети до 12 лет. Некоторые страны требуют проведения второго теста по прибытии.

Жду Францию 8)
fler
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