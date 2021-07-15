Hotab написав:Вообще,если в Гугл забить "сколько лет жизни забирает Ковид", то немало статей на эту тему. В основном речь идёт о 10 лет. Встречается "5-10 лет", "10-15 лет". В любом случае речь идёт о годах,а не паре месяцев.
Другое дело - чудотворная вакцинация с внушительным списком побочных эффектов, которые, наверное, добавляют «Х» лет жизни, особенно тем 80%, что переносят ковид в легкой и бессимптомной формах. Кто не получил побочку с первого раза, может попробовать еще раз – через каждые 180 дней.
П.С. Уже есть немало исследований на тему сохранения иммунитета после болезни ковидом на год и более. Вот еще одно. Шведские ученые раскрыли сроки хранения иммунитета после легкой формы коронавируса - антитела могут храниться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме. Результаты работы показали, что более 80 % людей, которые переболели легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя. Причем эти антитела могут бороться с новым вариантам вируса - альфа- и дельта-штаммами. Те, кто болел средне-тяжко, имеют более длительный иммунитет. Бигфарме пора менять стратегию – срочно «провести» исследование, подтверждающее, что вакцина дает пожизненный иммунитет.
Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. После вакцинации более 100 млн.человек смертность ушла в нижнее пике где прошла вакцинация, умерло может максимум 100 которых собирают Флэры и Вкладчики со всех возможных сайтов и групп.
Болезнь забрала 4 млн., болеют долго, дорого, под ИВЛ, в завал не хватает кислорода, чьи-то родные умирают в скорых пока ищут место
Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит... Прям вижу Хэппи Фэмили мы все переболели, закопали бабушку/папу/маму/ребенка(да, Флэр, детей умерших несмотря на табличку будивельника, который уверен что только старики того, тоже как по мне перебор, и побольше, чем мальчиков в трусиках из Филадельфии) - счастливы...
stm написав:Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит...
Мда. Уровень культуры, как и уровень познания На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?
Израиль признал бесполезности вакцины Pfizer в борьбе с новым штампом короновирусом. Ниже официальные данные с сайта Министерства Здравохранения Израиля. Более 80% заболевших в третью волну - вакцинированные двумя уколами.
Особенно примечательна полоска hosp no vacc по сравнению с другими
Вкладчик1234 написав:У Хотаба только и разговоров, что о забордюрье
А вы посмотрите ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶г̶о̶с̶д̶о̶л̶г̶ ̶у̶ ̶С̶Ш̶А̶ как вымирает забордюрье!
Ну так есть ряд стран, которых накрыл Ковид. И те ,и другие, хорошо так болеют. Только вакцинированные просто болеют, невакцинированное забордюрье ставит опыты с рекордами смертности. Почему бы не помакать этим адептов собственного иммунитета))
Тем более, что они так нелепо огрызаются,но никак не могут перекрыть тот факт, что на душу населения в забордюрье в 50 раз больше ежедневно умирает от Ковид. И это только официально, а ведь мы то знаем....
Тут даже "мальчик в трусиках" совсем уж неубедительно как-то перед тысячами жмуров из-за непрививки))
Вкладчик своих адептов уж совсем за дураков держит,кормя их откровенным дермецом))
О, Флер уже в две щеки прикушкала дерьмеца, ей зашло и без специй))
Хотя.. возможно это "кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку" ))
stm написав:Вакцинация - бесплатно. Побочки - боль в руке, температура, озноб. Да, вакцинация - пиздец. Натур иммунитет рулит...
Мда. Уровень культуры, как и уровень познания На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?
Флер, Израиль и Германия - моя культура. РФ и Бразилия - ваша. Вот и всё знания и цифры которые сходятся. Выбор за каждым Потом опять те выжившие из ваших сопли про рептилоидов разведут. Что конечно королевская семья и богатые вкололи себе, а Вас бедных обижают и недолюбливают, но заставить Вас нельзя, а не заставить тоже. Цуцванг. Хотя, мне приятно что статистика нас рассудит. После вакцинации умереть шанс уменьшается в разы, после приобретения болезни - увеличивается. Вот и все дела. Как там ваш знакомый в реанимации после Пфайзера уже или 4 дня не прошло?
Непонятно ещё много противоречий: 1. Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле, Британии, РФ, Турции, Индии, Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о̶ 2. Подозрительно тихо на родине пфайзера 3. Любимое для Хотаба: почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль? Почему в РБ тихо как в Украине, а в РФ - наоборот? Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато: где видосы из больниц, моргов, крематориев? Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ? Где видео колонн "скорых"? А то вроде мрут и мрут - а кроме циферок в таблице никаких изменений нет Добавлю: 3.1. У меня вообще сомнения в этих цифрах. 3.1.1 То ли медики накручивают себе "ковид-пакет" 3.1.2 То ли государство накручивает "чувство тревоги", с целью закручивания гаек
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 18 лип, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:
Бельгия; Германия; Дания; Латвия; Эстония (с 19 июля).
При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов. Все медицинские документы должны быть переведены на английский язык. От тестов освобождены те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и имеет документальное подтверждение об этом, а также дети до 12 лет. Некоторые страны требуют проведения второго теста по прибытии.