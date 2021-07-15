Додано: Нед 18 лип, 2021 14:05

Вкладчик1234 написав: У Хотаба только и разговоров, что о забордюрье



А вы посмотрите ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶г̶о̶с̶д̶о̶л̶г̶ ̶у̶ ̶С̶Ш̶А̶ как вымирает забордюрье! У Хотаба только и разговоров, что о забордюрьеА вы посмотрите ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶г̶о̶с̶д̶о̶л̶г̶ ̶у̶ ̶С̶Ш̶А̶ как вымирает забордюрье!

Вкладчик своих адептов уж совсем за дураков держит,кормя их откровенным дермецом))



Ну так есть ряд стран, которых накрыл Ковид. И те ,и другие, хорошо так болеют.Только вакцинированные просто болеют, невакцинированное забордюрье ставит опыты с рекордами смертности. Почему бы не помакать этим адептов собственного иммунитета))Тем более, что они так нелепо огрызаются,но никак не могут перекрыть тот факт, что на душу населения в забордюрье в 50 раз больше ежедневно умирает от Ковид. И это только официально, а ведь мы то знаем....Тут даже "мальчик в трусиках" совсем уж неубедительно как-то перед тысячами жмуров из-за непрививки))О, Флер уже в две щеки прикушкала дерьмеца, ей зашло и без специй))Хотя.. возможно это "кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку"))