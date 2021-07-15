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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3400340134023403>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 33
Мені вже зробили щеплення
42%
14
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
5
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:26

  Вкладчик1234 написав:Непонятно ещё много противоречий:
1. Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле, Британии, РФ, Турции, Индии, Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о̶
2. Подозрительно тихо на родине пфайзера :)
3. Любимое для Хотаба: почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль? Почему в РБ тихо как в Украине, а в РФ - наоборот? Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато: где видосы из больниц, моргов, крематориев? Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ? Где видео колонн "скорых"? А то вроде мрут и мрут - а кроме циферок в таблице никаких изменений нет

Россия вынуждена закупать медицинский кислород за границей: производители «работают с предельной загрузкой» 17.07.2021
Как неожиданно, наверное просто братская помощь Казахстану и Финам...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:31

  stm написав:Россия вынуждена закупать медицинский кислород за границей: производители «работают с предельной загрузкой» 17.07.2021
Как неожиданно, наверное просто братская помощь Казахстану и Финам..

Я там добавил немного.
По одной из догадок - это распил бюджета на борьбе с ̶а̶г̶р̶е̶с̶с̶о̶р̶о̶м̶ ковидом. Вот и пишут всех ДТПшников, судидников, несчастные случаи, бытовые разборки, пьяные поножовщины в "ковид".
Ненуашо, "тест показал "полож"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для вкладчика#

Росстат: в 2020 году в 2,4 раза выросло число умерших от пневмонии. Заметьте - не от ковида, а именно от пневмонии. В которой нет ничего нового, которая давно известна врачам. И вдруг от неё не на проценты, а в разы больше смертей. Наверное, это потому, что медицина "эталонная".
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле

1. Недавно массовая вспышка была. Наверное самая большая из всех,хоть и о ней мало говорили. Но +49% смертей - это много. Значит много переболели.
2. Открой флайтрадар и посмотри нашу мобильность в сравнении.

почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль?


Скрывает. Когда светит 13 тыс жмуров в месяц,а реальных 45 тысяч избыточно.

Почему в РБ тихо как в Украине


Один из способов не врать - не говорить ничего. Я не понял,но stm говорила,что они просто не публикуют стату смертей уж больше года. Они и так изгои мира, им терять нечего. Кацапии немного есть что терять. Сними хоть ещё общаются.

Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато


То есть Росстат решил просто приврать, что в июне умерло +45 тысяч от нормы,а всего +600 тысяч??
Вернее ,Росстат вообще ничего не декларирует. Они просто дают цифры смертей. А эти "+600 тыс" выявляются при работе со статой. Беларусы же просто ничего не печатают.
Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ?

Даже если бы стало в городе Москва умирать не в 1.5 раза больше ежедневно, а в 3, неужели собаки тягал бы трупы??
Вы по Киеву много процесстйвидите в день?? Ну иногда одну. А их сотня. Если вы вместо одной,увидите вдруг за день две,вы испугаетесь?? Наверное только копатели ям видят наплыв.

Вот и пишут всех ДТПшников, судидников, несчастные случаи, бытовые разборки, пьяные поножовщины в "ковид".
Ненуашо, "тест показал "полож"


Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для вкладчика #

Это Москва. Многочасовая очередь на жаре за вакциной "КовиВак". Которой не было даже в столице. Теперь вот привезли 10 тыс. доз на 15-миллионный город. Трудно представить себе что-то более позорное и провальное, чем путинская добровольно-принудительная вакцинация.


https://twitter.com/prof_preobr/status/ ... 12005?s=20
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:44

  Hotab написав:Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??

Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану.
Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам.
Прогнозы были даны, когда ковид ещё не запустили, поэтому они кагбэ не могли планировать такую "избыточную" смертность. Или они "что-то знали", и случайно "раскрыли нам спойлер"? :)

Как можно достигнуть таких цифр без "страшного смертельного вируса"? Когда давали прогноз - со страшных курячих и свинячих гриппов уже начали смеяться. Так что Меркель пришлось утилизировать вакцину от свинячего гриппа
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:48

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??

Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану.
Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам.
Прогнозы были даны, когда ковид ещё не запустили, поэтому они кагбэ не могли планировать такую "избыточную" смертность. Или они "что-то знали", и случайно "раскрыли нам спойлер"? :)

Рептилоиды, через год подумали и решили что больше должно умереть у бедных в РФ и Бразилии, а на западе дали вакцины ;) таков план, всё известно )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для вкладчика #

https://twitter.com/ElectricBanned/stat ... 83136?s=20
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для вкладчика #

https://twitter.com/Sem7ser/status/1416 ... 17032?s=20
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:53

Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами", - влияет на количество населения, продолжительность жизни, эффективность лечения?
А "реформирование" образования - приводит к повышению качества и количества высококвалифицированных специалистов?

Так что всё идёт по плану. То, что Вы называете "избыточным" - плановое
Вкладчик1234
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