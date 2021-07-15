Додано: Нед 18 лип, 2021 14:36

Вкладчик1234 написав: Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле

почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль?



Почему в РБ тихо как в Украине



Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато



Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ?



Вот и пишут всех ДТПшников, судидников, несчастные случаи, бытовые разборки, пьяные поножовщины в "ковид".

Ненуашо, "тест показал "полож"



1. Недавно массовая вспышка была. Наверное самая большая из всех,хоть и о ней мало говорили. Но +49% смертей - это много. Значит много переболели.2. Открой флайтрадар и посмотри нашу мобильность в сравнении.Скрывает. Когда светит 13 тыс жмуров в месяц,а реальных 45 тысяч избыточно.Один из способов не врать - не говорить ничего. Я не понял,но stm говорила,что они просто не публикуют стату смертей уж больше года. Они и так изгои мира, им терять нечего. Кацапии немного есть что терять. Сними хоть ещё общаются.То есть Росстат решил просто приврать, что в июне умерло +45 тысяч от нормы,а всего +600 тысяч??Вернее ,Росстат вообще ничего не декларирует. Они просто дают цифры смертей. А эти "+600 тыс" выявляются при работе со статой. Беларусы же просто ничего не печатают.Даже если бы стало в городе Москва умирать не в 1.5 раза больше ежедневно, а в 3, неужели собаки тягал бы трупы??Вы по Киеву много процесстйвидите в день?? Ну иногда одну. А их сотня. Если вы вместо одной,увидите вдруг за день две,вы испугаетесь?? Наверное только копатели ям видят наплыв.Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??