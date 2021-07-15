Вкладчик1234 написав:Непонятно ещё много противоречий: 1. Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле, Британии, РФ, Турции, Индии, Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о̶ 2. Подозрительно тихо на родине пфайзера 3. Любимое для Хотаба: почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль? Почему в РБ тихо как в Украине, а в РФ - наоборот? Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато: где видосы из больниц, моргов, крематориев? Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ? Где видео колонн "скорых"? А то вроде мрут и мрут - а кроме циферок в таблице никаких изменений нет
Россия вынуждена закупать медицинский кислород за границей: производители «работают с предельной загрузкой» 17.07.2021 Как неожиданно, наверное просто братская помощь Казахстану и Финам...
stm написав:Россия вынуждена закупать медицинский кислород за границей: производители «работают с предельной загрузкой» 17.07.2021 Как неожиданно, наверное просто братская помощь Казахстану и Финам..
Я там добавил немного. По одной из догадок - это распил бюджета на борьбе с ̶а̶г̶р̶е̶с̶с̶о̶р̶о̶м̶ ковидом. Вот и пишут всех ДТПшников, судидников, несчастные случаи, бытовые разборки, пьяные поножовщины в "ковид". Ненуашо, "тест показал "полож"
Росстат: в 2020 году в 2,4 раза выросло число умерших от пневмонии. Заметьте - не от ковида, а именно от пневмонии. В которой нет ничего нового, которая давно известна врачам. И вдруг от неё не на проценты, а в разы больше смертей. Наверное, это потому, что медицина "эталонная".
Вкладчик1234 написав:Почему в невакцинированной Украине не как в Израиле
1. Недавно массовая вспышка была. Наверное самая большая из всех,хоть и о ней мало говорили. Но +49% смертей - это много. Значит много переболели. 2. Открой флайтрадар и посмотри нашу мобильность в сравнении.
почему КГБ не скрывает от нас вспышку ковида в забордюрье, как скрывало Чернобыль?
Скрывает. Когда светит 13 тыс жмуров в месяц,а реальных 45 тысяч избыточно.
Почему в РБ тихо как в Украине
Один из способов не врать - не говорить ничего. Я не понял,но stm говорила,что они просто не публикуют стату смертей уж больше года. Они и так изгои мира, им терять нечего. Кацапии немного есть что терять. Сними хоть ещё общаются.
Несмотря на статистику забордюрья - пруфов как-то маловато
То есть Росстат решил просто приврать, что в июне умерло +45 тысяч от нормы,а всего +600 тысяч?? Вернее ,Росстат вообще ничего не декларирует. Они просто дают цифры смертей. А эти "+600 тыс" выявляются при работе со статой. Беларусы же просто ничего не печатают.
Где спутниковые снимки свежих квадратных километров кладбищ?
Даже если бы стало в городе Москва умирать не в 1.5 раза больше ежедневно, а в 3, неужели собаки тягал бы трупы?? Вы по Киеву много процесстйвидите в день?? Ну иногда одну. А их сотня. Если вы вместо одной,увидите вдруг за день две,вы испугаетесь?? Наверное только копатели ям видят наплыв.
Вот и пишут всех ДТПшников, судидников, несчастные случаи, бытовые разборки, пьяные поножовщины в "ковид". Ненуашо, "тест показал "полож"
Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??
Это Москва. Многочасовая очередь на жаре за вакциной "КовиВак". Которой не было даже в столице. Теперь вот привезли 10 тыс. доз на 15-миллионный город. Трудно представить себе что-то более позорное и провальное, чем путинская добровольно-принудительная вакцинация.
Hotab написав:Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??
Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану. Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам. Прогнозы были даны, когда ковид ещё не запустили, поэтому они кагбэ не могли планировать такую "избыточную" смертность. Или они "что-то знали", и случайно "раскрыли нам спойлер"?
Как можно достигнуть таких цифр без "страшного смертельного вируса"? Когда давали прогноз - со страшных курячих и свинячих гриппов уже начали смеяться. Так что Меркель пришлось утилизировать вакцину от свинячего гриппа
Hotab написав:Та хорошо, можно хоть всех записать в ковидные жмуры. Сумма то почему вырастает в месяц в1.5 раза??
Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану. Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам. Прогнозы были даны, когда ковид ещё не запустили, поэтому они кагбэ не могли планировать такую "избыточную" смертность. Или они "что-то знали", и случайно "раскрыли нам спойлер"?
Рептилоиды, через год подумали и решили что больше должно умереть у бедных в РФ и Бразилии, а на западе дали вакцины таков план, всё известно )))
Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами", - влияет на количество населения, продолжительность жизни, эффективность лечения? А "реформирование" образования - приводит к повышению качества и количества высококвалифицированных специалистов?
Так что всё идёт по плану. То, что Вы называете "избыточным" - плановое