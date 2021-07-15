Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:53
Binimovich , Бросайте это дело. А то переубедим,и Флер будет чувствовать себя брошенной. Она ж не зря о суицидах нам пела. Они то уменьшаются,но похоже,не в ее мире)))
Hotab
Повідомлень: 4190
З нами з: 15.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 1320 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:55
stm написав:
Рептилоиды, через год подумали и решили что больше должно умереть у бедных в РФ и Бразилии, а на западе дали вакцины таков план, всё известно )))
Чтоб не попасть под "оптимизацию" - нужно сделать три идеологически-верных укола, и повторять по одному каждые полгода
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14952
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8100 раз.
Подякували: 3915 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:56
Вкладчик1234 написав:
Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами",
Неужели скрепные позволили западным "геям" реформировать их медицину?? Что ж происходит то в мире?!! Беда пришла откуда не ждали.
Hotab
Повідомлень: 4190
З нами з: 15.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 1320 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:57
Binimovich
Повідомлень: 4115
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 638 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:59
Вкладчик1234 написав:
Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами", - влияет на количество населения, продолжительность жизни, эффективность лечения?
А "реформирование" образования - приводит к повышению качества и количества высококвалифицированных специалистов?
Так что всё идёт по плану. То, что Вы называете "избыточным" - плановое
Да, в РФ всё идёт по плану бигфарма. Уменьшение населения идёт по плану. Тайное правительство же бюджет попросила на кислороде пилить и Путя пилит, аж Гай шумыть )))
stm
Повідомлень: 2878
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:06
А где не так?
Какие-то пропагандистские штампы ̶"̶р̶а̶д̶и̶о̶ ̶т̶ы̶с̶я̶ч̶и̶ ̶х̶о̶л̶м̶о̶в̶"̶ "радио Свобода"
Все работники Пфайзера привились в первых рядах?
А что известно по протестам против вакцин в "демократической" Европе? Это в РФ разгоняли "антивакцинаторов" водомётами?
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14952
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8100 раз.
Подякували: 3915 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:08
Вкладчик1234 написав:
А где не так?
Какие-то пропагандистские штампы ̶"̶р̶а̶д̶и̶о̶ ̶т̶ы̶с̶я̶ч̶и̶ ̶х̶о̶л̶м̶о̶в̶"̶ "радио Свобода"
Все работники Пфайзера привились в первых рядах?
А что известно по протестам против вакцин в "демократической" Европе? Это в РФ разгоняли "антивакцинаторов" водомётами?
Вам известно, какой процент оказавшихся работников пфайзера? Инфу в студию !
Продолжаю :
https://twitter.com/Sandy_mustache/stat ... 41613?s=20
Binimovich
Повідомлень: 4115
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 638 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
7565
1899954
Чет 15 лип, 2021 09:41 ЛОБ