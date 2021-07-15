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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3400340134023403

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 33
Мені вже зробили щеплення
42%
14
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
5
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:53

Binimovich ,

Бросайте это дело. А то переубедим,и Флер будет чувствовать себя брошенной. Она ж не зря о суицидах нам пела. Они то уменьшаются,но похоже,не в ее мире)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:55

  stm написав:Рептилоиды, через год подумали и решили что больше должно умереть у бедных в РФ и Бразилии, а на западе дали вакцины таков план, всё известно )))

Чтоб не попасть под "оптимизацию" - нужно сделать три идеологически-верных укола, и повторять по одному каждые полгода ;)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами",

Неужели скрепные позволили западным "геям" реформировать их медицину?? Что ж происходит то в мире?!! Беда пришла откуда не ждали. :(
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для вкладчика#

https://twitter.com/sapie5/status/14153 ... 23553?s=20
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:59

  Вкладчик1234 написав:Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами", - влияет на количество населения, продолжительность жизни, эффективность лечения?
А "реформирование" образования - приводит к повышению качества и количества высококвалифицированных специалистов?

Так что всё идёт по плану. То, что Вы называете "избыточным" - плановое

Да, в РФ всё идёт по плану бигфарма. Уменьшение населения идёт по плану. Тайное правительство же бюджет попросила на кислороде пилить и Путя пилит, аж Гай шумыть )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:06

  Binimovich написав:Для вкладчика#

https://twitter.com/sapie5/status/14153 ... 23553?s=20

А где не так?

Какие-то пропагандистские штампы ̶"̶р̶а̶д̶и̶о̶ ̶т̶ы̶с̶я̶ч̶и̶ ̶х̶о̶л̶м̶о̶в̶"̶ "радио Свобода"

Все работники Пфайзера привились в первых рядах?
А что известно по протестам против вакцин в "демократической" Европе? Это в РФ разгоняли "антивакцинаторов" водомётами?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Для вкладчика#

https://twitter.com/sapie5/status/14153 ... 23553?s=20

А где не так?

Какие-то пропагандистские штампы ̶"̶р̶а̶д̶и̶о̶ ̶т̶ы̶с̶я̶ч̶и̶ ̶х̶о̶л̶м̶о̶в̶"̶ "радио Свобода"

Все работники Пфайзера привились в первых рядах?
А что известно по протестам против вакцин в "демократической" Европе? Это в РФ разгоняли "антивакцинаторов" водомётами?
Вам известно, какой процент оказавшихся работников пфайзера? Инфу в студию !

Продолжаю :

https://twitter.com/Sandy_mustache/stat ... 41613?s=20
Binimovich
 
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