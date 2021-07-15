Вкладчик1234 написав:Как думаете, "реформирование" медицины, проводимое "западными партнёрами", - влияет на количество населения, продолжительность жизни, эффективность лечения? А "реформирование" образования - приводит к повышению качества и количества высококвалифицированных специалистов?
Так что всё идёт по плану. То, что Вы называете "избыточным" - плановое
Да, в РФ всё идёт по плану бигфарма. Уменьшение населения идёт по плану. Тайное правительство же бюджет попросила на кислороде пилить и Путя пилит, аж Гай шумыть )))
fler написав:. А как объяснить высокую госпитализацию (по сравнению с числом заболевших)среди привиты
А как объяснить, что вы пользуетесь жёлтой прессой и слушаете ретранслятор "сраныюа" на этом форуме, а не смотрите статинформацию?
Всего 64 тяжёлых (госпитализация) , 4 за последние сутки. Это и привитые, и непривиьые. Вы же понимаете, что вы пачкаете руку в дерьмо, когда лайкаете его дерьмовбросы?)) Или она уже и так по плечо?)) Может хватит,а???
fler написав:. А как объяснить высокую госпитализацию (по сравнению с числом заболевших)среди привиты
А как объяснить, что вы пользуетесь жёлтой прессой и слушаете ретранслятор "сраныюа" на этом форуме, а не смотрите статинформацию?
Всего 64 тяжёлых (госпитализация) , 4 за последние сутки. Это и привитые, и непривиьые. Вы же понимаете, что вы пачкаете руку в дерьмо, когда лайкаете его дерьмовбросы?))
Увы, Хотаб, данные Вкладчика вполне релевантны. Там крайняя дата – 5 июля, а у вас – 18 июля. За 13 дней люди могли выздороветь/заболеть пачками. Ваши данные не отражают динамику и деление на вакцинированных и не привитых, поэтому сравнить ничего нельзя. Кроме того, я уже не раз замечала, как сайт израильского госоргана здравоохранения меняет данные, хоть и не намного, но все-таки. И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика