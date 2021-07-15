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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3401340234033404 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 34 Мені вже зробили щеплення 44% 15 Не можу за станом здоров'я 9% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 6% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 15% 5 Ще в роздумах 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: Нед 18 лип, 2021 16:25 fler написав: Hotab написав: fler написав: . А как объяснить высокую госпитализацию (по сравнению с числом заболевших)среди привиты . А как объяснить высокую госпитализацию (по сравнению с числом заболевших)среди привиты



А как объяснить, что вы пользуетесь жёлтой прессой и слушаете ретранслятор "сраныюа" на этом форуме, а не смотрите статинформацию?









Всего 64 тяжёлых (госпитализация) , 4 за последние сутки.

Это и привитые, и непривиьые.

Вы же понимаете, что вы пачкаете руку в дерьмо, когда лайкаете его дерьмовбросы?))

А как объяснить, что вы пользуетесь жёлтой прессой и слушаете ретранслятор "сраныюа" на этом форуме, а не смотрите статинформацию?Всего 64 тяжёлых (госпитализация) , 4 за последние сутки.Это и привитые, и непривиьые.Вы же понимаете, что вы пачкаете руку в дерьмо, когда лайкаете его дерьмовбросы?))

Увы, Хотаб, данные Вкладчика вполне релевантны. Там крайняя дата – 5 июля, а у вас – 18 июля. За 13 дней люди могли выздороветь/заболеть пачками. Ваши данные не отражают динамику и деление на вакцинированных и не привитых, поэтому сравнить ничего нельзя. Кроме того, я уже не раз замечала, как сайт израильского госоргана здравоохранения меняет данные, хоть и не намного, но все-таки.

И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика Увы, Хотаб, данные Вкладчика вполне релевантны. Там крайняя дата – 5 июля, а у вас – 18 июля. За 13 дней люди могли выздороветь/заболеть пачками. Ваши данные не отражают динамику и деление на вакцинированных и не привитых, поэтому сравнить ничего нельзя. Кроме того, я уже не раз замечала, как сайт израильского госоргана здравоохранения меняет данные, хоть и не намного, но все-таки.И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика

И что там со смертностью и тяжёлыми? Или резко заболели 5 и резко выздоровели 18 - это плохо? 13 дней и какая разница, а вакцина всё равно плохо. Это Вы со Вкладчиком к чему? И почему пыль действует больше на Бразилию? Там таких метаморфоз не происходит, там ямы копают в прямом смысле они не пустуют... Почему где бигфарма развита людей дохнет меньше, а где боятся холестерина в вакцинах смертность бьёт прошлогодние рекорды? И что там со смертностью и тяжёлыми? Или резко заболели 5 и резко выздоровели 18 - это плохо? 13 дней и какая разница, а вакцина всё равно плохо. Это Вы со Вкладчиком к чему? И почему пыль действует больше на Бразилию? Там таких метаморфоз не происходит, там ямы копают в прямом смысле они не пустуют... Почему где бигфарма развита людей дохнет меньше, а где боятся холестерина в вакцинах смертность бьёт прошлогодние рекорды? stm

Повідомлень: 2879 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 16:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: данные Вкладчика вполне релевантны данные Вкладчика вполне релевантны

Говорю "врёт", значит не спорьте!!!

Средняя "5".

Пятого числа было тоже 5.

А некоторые дни до 10 новых.





fler написав: И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика

Я за ваши руки волнуюсь. Вы потом ими пишете здесь. Говорю "врёт", значит не спорьте!!!Средняя "5".Пятого числа было тоже 5.А некоторые дни до 10 новых.Я за ваши руки волнуюсь. Вы потом ими пишете здесь. Hotab

Повідомлень: 4192 З нами з: 15.02.09 Подякував: 201 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3401340234033404 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41