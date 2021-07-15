fler написав:Hotab написав:
А как объяснить, что вы пользуетесь жёлтой прессой и слушаете ретранслятор "сраныюа" на этом форуме, а не смотрите статинформацию?
Всего 64 тяжёлых (госпитализация) , 4 за последние сутки.
Это и привитые, и непривиьые.
Вы же понимаете, что вы пачкаете руку в дерьмо, когда лайкаете его дерьмовбросы?))
Увы, Хотаб, данные Вкладчика вполне релевантны. Там крайняя дата – 5 июля, а у вас – 18 июля. За 13 дней люди могли выздороветь/заболеть пачками. Ваши данные не отражают динамику и деление на вакцинированных и не привитых, поэтому сравнить ничего нельзя. Кроме того, я уже не раз замечала, как сайт израильского госоргана здравоохранения меняет данные, хоть и не намного, но все-таки.
И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика
И что там со смертностью и тяжёлыми? Или резко заболели 5 и резко выздоровели 18 - это плохо? 13 дней и какая разница, а вакцина всё равно плохо. Это Вы со Вкладчиком к чему? И почему пыль действует больше на Бразилию? Там таких метаморфоз не происходит, там ямы копают в прямом смысле они не пустуют... Почему где бигфарма развита людей дохнет меньше, а где боятся холестерина в вакцинах смертность бьёт прошлогодние рекорды?