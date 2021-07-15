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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3401340234033404

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 34
Мені вже зробили щеплення
44%
15
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
5
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:25

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:. А как объяснить высокую госпитализацию (по сравнению с числом заболевших)среди привиты


А как объяснить, что вы пользуетесь жёлтой прессой и слушаете ретранслятор "сраныюа" на этом форуме, а не смотрите статинформацию?


Зображення

Всего 64 тяжёлых (госпитализация) , 4 за последние сутки.
Это и привитые, и непривиьые.
Вы же понимаете, что вы пачкаете руку в дерьмо, когда лайкаете его дерьмовбросы?))

Увы, Хотаб, данные Вкладчика вполне релевантны. Там крайняя дата – 5 июля, а у вас – 18 июля. За 13 дней люди могли выздороветь/заболеть пачками. Ваши данные не отражают динамику и деление на вакцинированных и не привитых, поэтому сравнить ничего нельзя. Кроме того, я уже не раз замечала, как сайт израильского госоргана здравоохранения меняет данные, хоть и не намного, но все-таки.
И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика :roll: :wink:

И что там со смертностью и тяжёлыми? Или резко заболели 5 и резко выздоровели 18 - это плохо? 13 дней и какая разница, а вакцина всё равно плохо. Это Вы со Вкладчиком к чему? И почему пыль действует больше на Бразилию? Там таких метаморфоз не происходит, там ямы копают в прямом смысле они не пустуют... Почему где бигфарма развита людей дохнет меньше, а где боятся холестерина в вакцинах смертность бьёт прошлогодние рекорды?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:данные Вкладчика вполне релевантны

Говорю "врёт", значит не спорьте!!!
Средняя "5".
Пятого числа было тоже 5.
А некоторые дни до 10 новых.
Зображення

  fler написав:И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика

Я за ваши руки волнуюсь. Вы потом ими пишете здесь. :D
Hotab
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