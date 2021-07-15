Говорю "врёт", значит не спорьте!!!
Средняя "5".
Пятого числа было тоже 5.
А некоторые дни до 10 новых.
Я за ваши руки волнуюсь. Вы потом ими пишете здесь.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 16:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:53
С вами спорить? Бесполезно.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повністю вакциновані вже близько 56% населення країни і близько 77% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 62% ізраїльтян, понад 84% дорослого населення.
Судячи з опублікованих офіційних даних, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 851 142 випадки коронавірусу (+5 247 за тиждень, для порівняння - позаминулого тижня було виявлено +3 146 заражених).
При цьому наразі хворіє 6 622 людини (+2 492 за тиждень).
Окрім того, 6 448 (+12 за тиждень) хворих на COVID-19 померли.
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:34
А что, особенностью культуры Германии являются публичные высказывания славянским МАТОМ, в том числе, со стороны женской половины их общества?
Если не секрет, в трудах каких деятелей культуры Германии выдвигалась эта идея (Гегель, Гете, Вагнер, Шпенглер, Маркузе, Хайдеггер и т.д.)?
Наконец, а Вы говорите, пишите, читаете по-немецки свободно, чтобы процитировать из трудов выдающихся немцев образцы славянского МАТА, один из которых Вы употребили в 12:25 18 июля 2021 года, отвечая fler?
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
есть по теме, юрыст?))
Где профессиональное выведение на чистую воду вранья твоих друзей?))
Или когда у дисидентов заканчиваются слова хотя бы примерно по делу,то они начинают искать орфографию и матерные слова?))
Это в им Ярослава Мудрого так учили уводить тему, когда нечего сказать?)) ?))).
А мне тоже кнопнуть "жалоба" на твой офтоп,как ты трусливой рученкой стукача постоянно жмешь?))
Додано: Нед 18 лип, 2021 18:06
Культура - это комфорт жизни сегодняшнего дня, а когда комфорт отсутствует остаётся уповать что великий Диоген жил в бочке и был не понятым большинству.
Флер тоже почему-то во Францию желает, наверное потому что наизусть всех художников Лувра выучила и главное не боится пандемийного ЕС, где мальчиков в трусиках каждый прям день...
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