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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3401340234033404

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 35
Мені вже зробили щеплення
43%
15
Не можу за станом здоров'я
9%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
5
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:данные Вкладчика вполне релевантны

Говорю "врёт", значит не спорьте!!!
Средняя "5".
Пятого числа было тоже 5.
А некоторые дни до 10 новых.
Зображення

  fler написав:И что за ревность к плюсам в адрес Вкладчика

Я за ваши руки волнуюсь. Вы потом ими пишете здесь. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:53

  Hotab написав:
  fler написав:данные Вкладчика вполне релевантны

Говорю "врёт", значит не спорьте!!!
Средняя "5".
Пятого числа было тоже 5.
А некоторые дни до 10 новых.
Зображення


С вами спорить? Бесполезно.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повністю вакциновані вже близько 56% населення країни і близько 77% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 62% ізраїльтян, понад 84% дорослого населення.
Судячи з опублікованих офіційних даних, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 851 142 випадки коронавірусу (+5 247 за тиждень, для порівняння - позаминулого тижня було виявлено +3 146 заражених).
При цьому наразі хворіє 6 622 людини (+2 492 за тиждень).
Окрім того, 6 448 (+12 за тиждень) хворих на COVID-19 померли.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1936891- ... oronavirus
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:С вами спорить? Бесполезно.

Полезно. Правду узнаете. А не ересь из сраны юа.

(+12 за тиждень) хворих на COVID-19 померли.


Здесь правда, молодец. :D

Зображення

В неболеющей Украине в несколько раз больше. Даже с пересчетом на население.
А там эпидемия. Понимаете понемногу, что им дала прививка?? Отож. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:34

  stm написав:Германия - моя культура. РФ и Бразилия - ваша.

А что, особенностью культуры Германии являются публичные высказывания славянским МАТОМ, в том числе, со стороны женской половины их общества?
Если не секрет, в трудах каких деятелей культуры Германии выдвигалась эта идея (Гегель, Гете, Вагнер, Шпенглер, Маркузе, Хайдеггер и т.д.)?
Наконец, а Вы говорите, пишите, читаете по-немецки свободно, чтобы процитировать из трудов выдающихся немцев образцы славянского МАТА, один из которых Вы употребили в 12:25 18 июля 2021 года, отвечая fler?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:А что,

есть по теме, юрыст?))
Где профессиональное выведение на чистую воду вранья твоих друзей?))
Или когда у дисидентов заканчиваются слова хотя бы примерно по делу,то они начинают искать орфографию и матерные слова?))
Это в им Ярослава Мудрого так учили уводить тему, когда нечего сказать?)) ?))).
А мне тоже кнопнуть "жалоба" на твой офтоп,как ты трусливой рученкой стукача постоянно жмешь?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:06

  Igneus написав:
  stm написав:Германия - моя культура. РФ и Бразилия - ваша.

А что, особенностью культуры Германии являются публичные высказывания славянским МАТОМ, в том числе, со стороны женской половины их общества?
Если не секрет, в трудах каких деятелей культуры Германии выдвигалась эта идея (Гегель, Гете, Вагнер, Шпенглер, Маркузе, Хайдеггер и т.д.)?
Наконец, а Вы говорите, пишите, читаете по-немецки свободно, чтобы процитировать из трудов выдающихся немцев образцы славянского МАТА, один из которых Вы употребили в 12:25 18 июля 2021 года, отвечая fler?

Культура - это комфорт жизни сегодняшнего дня, а когда комфорт отсутствует остаётся уповать что великий Диоген жил в бочке и был не понятым большинству.
Флер тоже почему-то во Францию желает, наверное потому что наизусть всех художников Лувра выучила и главное не боится пандемийного ЕС, где мальчиков в трусиках каждый прям день...
stm
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