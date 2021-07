Додано: Нед 18 лип, 2021 20:01

США передадуть Україні безкоштовно 2 млн доз Модерни, сьогодні прибула перша партія.



Department of State



@StateDept



·



1h



United States government organization



The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine.