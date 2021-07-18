Додано: Нед 18 лип, 2021 21:06

stm написав: Культура - это комфорт жизни сегодняшнего дня Культура - это комфорт жизни сегодняшнего дня

Да, я помню нашу дискуссию об автомобиле и троллейбусе.Только, настоящая культура, в том числе и немецкая, к которой Вы, выражаясь нецензурными словами, опрометчиво себя отнесли, отвергла Вас с таким подходом к ней еще до Вашего рождения.Так, еще в 1958 году немецкий психиатр и социологв одном из интервью отметил, что "если спросить людей, что такое рай, и если они будут честны, то они скажут, что это своего родас новыми вещами каждую неделю, и достаточно денег, чтобы купить всё новое", а "для большинства людей счастьем является вечно быть: пить больше этого, того или другого":Немного позднее, в 1964 году в работенемецкий философ и социологнаписал, что "рабы развитой индустриальной цивилизации превратились в сублимированных рабов, оставаясь таковыми, ибозадаётся не мерой покорности и не тяжестью труда, а статусом бытия как простого инструмента и сведением":Наконец, с таким потребительским мышлением упрашивайте судьбу, чтобы побыстрее закончилась ковид-истерия и ФРС США обуздала растущую инфляцию, поскольку если она выпустит ее до 10%-14%, как было в 1975-1980 годах, то Вы точно об автомобиле, а может и о троллейбусе на некоторое время забудете.