Только треть россиян готова вакцинироваться от коронавируса, в то время как в странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель достигает 80 процентов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лип, 2021 19:53
Выявлен секрет неэффективности спутника. Оказывается им нужно прививаться а не хвастаться -
Додано: Нед 18 лип, 2021 20:01
США передадуть Україні безкоштовно 2 млн доз Модерни, сьогодні прибула перша партія.
Department of State
@StateDept
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1h
United States government organization
The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine.
Додано: Нед 18 лип, 2021 20:36
Можно подумать, у нас вакцинированных больший процент.
Или кто-то верит, что дельта до сих пор обходит Украину стороной при заявленной суперзаразности?
Думаю, дельта давно присутствует и в Украине, просто у нас нет обколотых спутником.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 20:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 18 лип, 2021 20:41
Додано: Нед 18 лип, 2021 20:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не тот масштаб. Я не утверждаю,что его нет. Просто мало завезли,надо много времени для распространения массово.
Сегодня наткнулся в инете, что о третьей вспышке у коцабов предупреждали они сами себя ещё в апреле-мае. Но лишь июнь-июль накрыло по красоте.
Турция мне видится вообще максимально безопасной. Там в харчевне в очереди только можно зацепить. Если не держать дистанцию. А на пляже или басике имхо не вариант.
Кстати и ЕВРО нормальные страны проводили на 25..33% заполнение стадионов. Коцабы 50%. Там зацепы, имхо, на синьке после матчей.
Додано: Нед 18 лип, 2021 21:06
Да, я помню нашу дискуссию об автомобиле и троллейбусе.
Только, настоящая культура, в том числе и немецкая, к которой Вы, выражаясь нецензурными словами, опрометчиво себя отнесли, отвергла Вас с таким подходом к ней еще до Вашего рождения.
Так, еще в 1958 году немецкий психиатр и социолог Эрих Фромм в одном из интервью отметил, что "если спросить людей, что такое рай, и если они будут честны, то они скажут, что это своего рода большой супермаркет с новыми вещами каждую неделю, и достаточно денег, чтобы купить всё новое", а "для большинства людей счастьем является вечно быть грудным младенцем: пить больше этого, того или другого":
Немного позднее, в 1964 году в работе "Одномерный человек" немецкий философ и социолог Герберт Маркузе написал, что "рабы развитой индустриальной цивилизации превратились в сублимированных рабов, оставаясь таковыми, ибо рабство задаётся не мерой покорности и не тяжестью труда, а статусом бытия как простого инструмента и сведением человека к состоянию вещи":
Наконец, с таким потребительским мышлением упрашивайте судьбу, чтобы побыстрее закончилась ковид-истерия и ФРС США обуздала растущую инфляцию, поскольку если она выпустит ее до 10%-14%, как было в 1975-1980 годах, то Вы точно об автомобиле, а может и о троллейбусе на некоторое время забудете.
Додано: Нед 18 лип, 2021 21:14
На сегодня в США при сильной инфляции, сильно раздают деньги. А в РФ так рассказывали про то что нельзя украинцам польских сыров, что сейчас батька как брат родной шантажирует их перекрытием импорта из ЕС. И трындец белорусским креветкам на полках великой. Как в Германии, Италии, Испании, США, Канаде я знают от одногрупников. Украину Моденой и Пфайзером тоже можно сделать антироссией ))) то-то касатики так будоражатся на всех ветках страшного ресурса Драконов ))))) вот и остаётся цитировать классиков померших
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:03
Мда, почти три часа готовить опус, а притащить пару цитат из интернета и на серьезных щах пытаться слыть за умного...
Измельчал юрист, некогда "писавший законопроекты" для ВР)).
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