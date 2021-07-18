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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3403340434053406

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
44%
16
Не можу за станом здоров'я
8%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
5
Ще в роздумах
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:27

  Вкладчик1234 написав:.....
Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану.
Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам.
....

Какие прогнозы Вы имеете ввиду? Для мира? Для Украины?
Если для мира, то население мира успешно растёт, несмотря на виске пандемии.
Если для Украины, у нас население вполне успешно уменьшалось и без вского ковида ещё до эпидемии. Эпидемия если и ускорила это, то относительно не сильно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:

Бельгия;
Германия;
Дания;
Латвия;
Эстония (с 19 июля).

При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов.

Это правила исключительно для Германии. Для Дании или вакцина, или тест. Для Эстонии не нужно ни вакцины, ни теста.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:09

  fler написав:....
Уровень культуры, как и уровень познания :roll:

А что Вы скажете об уровне собственной культуры?
Вы написали 2 поста по делу - viewtopic.php?p=5263569#p5263569 и viewtopic.php?p=5263674#p5263674.
Ни в одном из них нет ссылок на источник сведений.
Не знаю, почему модераторы не следят за соблюдением собственных правил (или их уже изменили?), но у Вас не хватает собственного воспитания.
Тем более, что во втором сообщении у Вас, как минимум, неточность - ЕС признаёт только 4 вакцины. В частности, КоронаВак не признаётся (пока?).

На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?

Вам много говорит состав:
В состав вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 входят следующие ингредиенты: мРНК,
липиды ((4-гидроксибутил) азандиил) бис(гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеканоат), 2
[(полиэтиленгликоль) -2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-
фосфохолин и холестерин), хлорид калия, одноосновный фосфат калия, хлорид натрия,
дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахароза.

https://www.fda.gov/media/144624/download
Насчёт холестерина Вы не в курсе, что он бывает разный - как плохой, так и хороший?
Холестерин в составе клеточной плазматической мембраны играет роль модификатора бислоя, придавая ему определённую жёсткость за счёт увеличения плотности «упаковки» молекул фосфолипидов. Таким образом, холестерин — стабилизатор текучести плазматической мембраны[5].

Холестерин открывает цепь биосинтеза стероидных половых гормонов и кортикостероидов[6], служит основой для образования желчных кислот и витаминов группы D[7][8], участвует в регулировании проницаемости клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов

Из статьи Вики.
Кстати и роль (вред) "плохого" холестерина тоже под вопросом.

Вкладчик 1234, кстати к Вашему посту viewtopic.php?p=5263649#p5263649 моё замечание насчёт источника тоже относится. Вы стеснялись ссылаться на "вражеские" источники, но тут, вроде, источник не вражеский - израильский Минздрав. Или Вы оригинала не видели, а прочитали на вражеском сайте?
ЛАД
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