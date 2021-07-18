Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3403340434053406 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 36 Мені вже зробили щеплення 44% 16 Не можу за станом здоров'я 8% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 6% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 14% 5 Ще в роздумах 8% 3 Всього голосів : 36 Додано: Нед 18 лип, 2021 22:27 Вкладчик1234 написав: .....

Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану.

Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам.

.... .....Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану.Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам.....

Какие прогнозы Вы имеете ввиду? Для мира? Для Украины?

Если для мира, то население мира успешно растёт, несмотря на виске пандемии.

Если для Украины, у нас население вполне успешно уменьшалось и без вского ковида ещё до эпидемии. Эпидемия если и ускорила это, то относительно не сильно. Какие прогнозы Вы имеете ввиду? Для мира? Для Украины?Если для мира, то население мира успешно растёт, несмотря на виске пандемии.Если для Украины, у нас население вполне успешно уменьшалось и без вского ковида ещё до эпидемии. Эпидемия если и ускорила это, то относительно не сильно. ЛАД 2 Повідомлень: 19042 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4783 раз. Подякували: 4432 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 22:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:



Бельгия;

Германия;

Дания;

Латвия;

Эстония (с 19 июля).



При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов. Теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:Бельгия;Германия;Дания;Латвия;Эстония (с 19 июля).При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов.

Это правила исключительно для Германии. Для Дании или вакцина, или тест. Для Эстонии не нужно ни вакцины, ни теста. Это правила исключительно для Германии. Для Дании или вакцина, или тест. Для Эстонии не нужно ни вакцины, ни теста. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4773 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1082 раз. Подякували: 627 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лип, 2021 23:09 fler написав: ....

Уровень культуры, как и уровень познания ....Уровень культуры, как и уровень познания

А что Вы скажете об уровне собственной культуры?

Вы написали 2 поста по делу - viewtopic.php?p=5263674#p5263674.

Ни в одном из них нет ссылок на источник сведений.

Не знаю, почему модераторы не следят за соблюдением собственных правил (или их уже изменили?), но у Вас не хватает собственного воспитания.

Тем более, что во втором сообщении у Вас, как минимум, неточность - ЕС признаёт только 4 вакцины. В частности, КоронаВак не признаётся (пока?).



На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?

Вам много говорит состав:

В состав вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 входят следующие ингредиенты: мРНК,

липиды ((4-гидроксибутил) азандиил) бис(гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеканоат), 2

[(полиэтиленгликоль) -2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-

фосфохолин и холестерин), хлорид калия, одноосновный фосфат калия, хлорид натрия,

дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахароза.

https://www.fda.gov/media/144624/download

Насчёт холестерина Вы не в курсе, что он бывает разный - как плохой, так и хороший?

Холестерин в составе клеточной плазматической мембраны играет роль модификатора бислоя, придавая ему определённую жёсткость за счёт увеличения плотности «упаковки» молекул фосфолипидов. Таким образом, холестерин — стабилизатор текучести плазматической мембраны[5].



Холестерин открывает цепь биосинтеза стероидных половых гормонов и кортикостероидов[6], служит основой для образования желчных кислот и витаминов группы D[7][8], участвует в регулировании проницаемости клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов

Из статьи Вики.

Кстати и роль (вред) "плохого" холестерина тоже под вопросом.



Вкладчик 1234, кстати к Вашему посту А что Вы скажете об уровне собственной культуры?Вы написали 2 поста по делу - viewtopic.php?p=5263569#p5263569 Ни в одном из них нет ссылок на источник сведений.Не знаю, почему модераторы не следят за соблюдением собственных правил (или их уже изменили?), но у Вас не хватает собственного воспитания.Тем более, что во втором сообщении у Вас, как минимум, неточность - ЕС признаёт только 4 вакцины. В частности, КоронаВак не признаётся (пока?).Вам много говорит состав:Насчёт холестерина Вы не в курсе, что он бывает разный - как плохой, так и хороший?Из статьи Вики.Кстати и роль (вред) "плохого" холестерина тоже под вопросом., кстати к Вашему посту viewtopic.php?p=5263649#p5263649 моё замечание насчёт источника тоже относится. Вы стеснялись ссылаться на "вражеские" источники, но тут, вроде, источник не вражеский - израильский Минздрав. Или Вы оригинала не видели, а прочитали на вражеском сайте? ЛАД 2 Повідомлень: 19042 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4783 раз. Подякували: 4432 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3403340434053406 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7566 1933168

buratinyo Нед 18 лип, 2021 20:32