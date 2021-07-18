Вкладчик1234 написав:..... Программа оптимизации населения по обе стороны бордюра идёт по плану. Вы в курсе прогнозов ООН по количеству населения до 2050г? Планово идём к обозначенным цифрам. ....
Какие прогнозы Вы имеете ввиду? Для мира? Для Украины? Если для мира, то население мира успешно растёт, несмотря на виске пандемии. Если для Украины, у нас население вполне успешно уменьшалось и без вского ковида ещё до эпидемии. Эпидемия если и ускорила это, то относительно не сильно.
fler написав:.... Уровень культуры, как и уровень познания
А что Вы скажете об уровне собственной культуры? Вы написали 2 поста по делу - viewtopic.php?p=5263569#p5263569 и viewtopic.php?p=5263674#p5263674. Ни в одном из них нет ссылок на источник сведений. Не знаю, почему модераторы не следят за соблюдением собственных правил (или их уже изменили?), но у Вас не хватает собственного воспитания. Тем более, что во втором сообщении у Вас, как минимум, неточность - ЕС признаёт только 4 вакцины. В частности, КоронаВак не признаётся (пока?).
На этой ветке уже выкладывали инструкции к вакцинам, где есть пункты «Противопоказания» и «Побочные эффекты». Если бы вы удосужились их прочитать, то не писали бы эту чушь. Умные люди также обращают внимание на «Состав» вакцин. Холестерин, например, всем полезен?
Вам много говорит состав:
В состав вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 входят следующие ингредиенты: мРНК, липиды ((4-гидроксибутил) азандиил) бис(гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеканоат), 2 [(полиэтиленгликоль) -2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3- фосфохолин и холестерин), хлорид калия, одноосновный фосфат калия, хлорид натрия, дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахароза.
Холестерин в составе клеточной плазматической мембраны играет роль модификатора бислоя, придавая ему определённую жёсткость за счёт увеличения плотности «упаковки» молекул фосфолипидов. Таким образом, холестерин — стабилизатор текучести плазматической мембраны[5].
Холестерин открывает цепь биосинтеза стероидных половых гормонов и кортикостероидов[6], служит основой для образования желчных кислот и витаминов группы D[7][8], участвует в регулировании проницаемости клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов
Из статьи Вики. Кстати и роль (вред) "плохого" холестерина тоже под вопросом.
Вкладчик 1234, кстати к Вашему посту viewtopic.php?p=5263649#p5263649 моё замечание насчёт источника тоже относится. Вы стеснялись ссылаться на "вражеские" источники, но тут, вроде, источник не вражеский - израильский Минздрав. Или Вы оригинала не видели, а прочитали на вражеском сайте?