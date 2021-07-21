fler написав:Но в одном я совершенно уверена - коллективный иммунитет у нас сработал,
Что вы готовы поставить на то,что в Украине больше не будет вспышки Ковид? Фраза "совершенно уверена" означает гарантии от вас?
С какой радости в Украине больше не будет вспышки Ковид? Кто вам сказал, что коллективный иммунитет вечный Ваши фантазии о ставках и гарантиях мне не нравятся, как и любые другие ваши фантазии в мой адрес.. они баном пахнут, поэтому сегодня больше не отвечу вам
budivelnik написав:Я заявляю що Помре 80 000 на момент коли перехворіють усі..
Вже померло 52 тис хоча перехворіло по оптимістичним оцінкам 33%. Всім би Ваш оптимізм
В тому повідомленні яке було чомусь витерте - було пояснення. Повторю його ще раз 1 При 33% перехворівших - є 50000 смертей, значить при 100% перехворівших - може бути максимум 150000 смертей І по барабану яка кількість реальна населення... 2 При цьому на мою думку на момент офіційного закінчення епідемії( яка буде оголошена десь в жовтні 2022 року ІМХО) - загальна кількість смертей від ковіду буде 80000 бо а - найслабіших ковід вже викосив б - на протязі цих 1,5 року,вже вироблені досить дієві методи лікування(кисень,розжижувачі крові,вакцинація)
В Індії вже заявляють що перехворіло 50+% країни..... Беремо і дивимось Населення Індії=1,366 млрд осіб Померло від короновірусу 418 000 осіб При умові що інформація про 50% перехворівших вірна ,летальність 418 000 / 1,366млрд*50%=0,06%.... Ще питання будуть - чи істерика думати заважає?